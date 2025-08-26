Mazda bedenkt zestaktbenzinemotor die GEEN CO2 uitstoot

Is dit de redding van de verbrandingsmotor?
Je kent de tweetaktmotor nog van je brommer van vroeger en natuurlijk de viertakt van auto’s. Wist je ook dat het daar niet hoeft op te houden met slagen? Porsche werkte bijvoorbeeld vorig jaar nog aan een zestaktmotor, maar daar hebben we nooit meer iets van vernomen. Nu doet Mazda hetzelfde en nu weten we ook meteen wat het nut is van de innovatieve krachtbron, namelijk CO2-uitstoot vernietigen.
Mazda heeft een patent ingediend dat door CarBuzz is ontdekt. Het merk noemt dit type krachtbron een ‘brandstofreformingssysteem’. Aan het begin van de verbranding werkt de motor hetzelfde als een viertaktmotor. De twee extra slagen vinden plaats aan het einde van de cyclus.
Na de inlaat-, compressie- en arbeidslag volgt bij de nieuwe motor de recompressieslag. Hierbij wordt de uitlaatlucht via een extra klep naar buiten geleid via een ‘decomposer‘. Dit is zeg maar een extra katalysator. Nog in dezelfde slag wordt er benzine in de hete uitlaatlucht gespoten. Hierdoor hecht de pure koolstof zich vast aan de katalysator.
Geen CO2-uitstoot
Vervolgens wordt de koolstof opgeslagen in een tank, wordt er bij de expansieslag extra lucht in de cilinder gezogen en eindigen we met de uitlaatslag zoals bij een normale viertakt waarbij er dus geen koolstof wordt uitgestoten. Wat overblijft, wordt met behulp van de warmte van de motor en de katalysator omgezet in waterstof en dat mag zo de wijde wereld in. Het resultaat is dat je benzine kunt verbranden met nul CO2-uitstoot. Althans…
Natuurlijk moet de koolstof er een keer uit. Mazda stelt voor om dit over te laten aan garages waar je naast je gewone onderhoud ook de koolstoftank kunt laten legen. Helaas zijn er meer valkuilen. Het systeem zit nogal ingewikkeld in elkaar en heeft wat extra onderdelen nodig ten opzichte van de conventionele verbrandingsmotor. Er is een extra actuator en klep nodig, naast de koolstoftank. En dan blijkt dat het ontwerp voor de cilinderkop ook nog eens erg moeilijk in elkaar zit.
Kortom, leuke toekomstmuziek van Mazda, maar wellicht iets voor in de wilde ideeënla. Alhoewel, we kennen Mazda als een merk dat een moeilijke motoropstelling niet uit de weg gaat, dus misschien heeft het brandstofreformingssysteem toch een kans.
Via CarBuzz
Reacties
waterisnat zegt
CO2 definieren als iets slechts om uit te stoten is, voor het animale leven waar de mens onder valt, te idioot voor woorden. CO2 is plantenvoedsel en de (geologische) geschiedenis laat zien dat veel meer enkel goed is. Maar om waterstof uitstoten als ietd goeds te definieren, dat lijkt mij hilarish. Of wordt er waterdamp bedoelt? U weet wel, de verreweg grootste ingredient om warmte vast te houden in de atmosfeer.
Man man man. Wat een wereld.
mashell zegt
Meer is beter is gaat niet op voor broeikasgassen. Leuk voor plantengroei maar als de boel verdrioogd of affikt door temperatuur stijging hebben de plantjes er toch niks aan.
Overigens is dit Mazda concept met een nog gecompliceerde verbrandingsmotor die CO2 met benzine katalyseert in koolstof (roet?) een wel heel bijzonder en zinloos concept.
tweetyv6 zegt
Dan heb je het niet goed gelezen. Bas heeft maar de helft gesnapt.
De motor breekt benzine (altijd een koolwaterstofverbinding) af tot zijn bestanddelen C en H bindt de koolstof en vormt zo dus waterstof.
Die waterstof wordt gebruikt voor verbranding in de cylinder en dus voor de aandrijving van de auto.
Lees het oorspronkelijke bericht op Carbuzz eerst. Bas heeft het verkracht tot onzin.
RUBERG zegt
Teveel co2 is te idioot voor woorden…
verdebosco zegt
Dit is wel een heel grijsgedraaide plaat. CO2 is als zout of suiker: een beetje is goed, teveel niet. Zoals bij de meeste milieuproblemen is dat de oorzaak: concentratie en hoeveelheden. Onderbouw scheikunde en biologie.
Dus ophouden met die onzin aanhangen en verdiep je in de feiten.
PS Ja, waterstof (H2) wordt na verbranding (zuurstof of O2) water(damp). H2O.
mattr zegt
Geinig. Ben benieuwd naar het vermogen tov een 4 takt moter, die 2 takten extra zullen wel wat pk’s/efficiency kosten
chimaera zegt
Een hoop research naar niks… De plofmotor is geschiedenis, zit geen toekomst meer in.
Alleh, hij is wel leuk.
tweetyv6 zegt
@Bas Leesberg
Lees het stukje op Carbuzz nog eens aandachtig door en pas je eigen text even aan.
Je vergeet namelijk iets heel belangrijks te vermelden.
Hint: Het is een molecuul dat bestaat uit de 2 kleinste atomen die we kennen.
verdebosco zegt
Benzine bestaat voor ongeveer 87% uit koolstof, oftewel 652 gram koolstof per liter als een liter benzine gemiddeld 750 gram weegt. Een volle 50l tank geeft ruim 30 kg koolstof. Dat wordt nog een flink opslagvat. Misschien iets voor schepen maar niet voor auto’s.
De accu met dubbele capaciteit komt eraan (iedere 10 jaar weer). Dat verandert alles. Range, prijs, prestaties worden drastisch beter.