Mazda bedenkt zestaktbenzinemotor die GEEN CO2 uitstoot

Is dit de redding van de verbrandingsmotor?

Je kent de tweetaktmotor nog van je brommer van vroeger en natuurlijk de viertakt van auto’s. Wist je ook dat het daar niet hoeft op te houden met slagen? Porsche werkte bijvoorbeeld vorig jaar nog aan een zestaktmotor, maar daar hebben we nooit meer iets van vernomen. Nu doet Mazda hetzelfde en nu weten we ook meteen wat het nut is van de innovatieve krachtbron, namelijk CO2-uitstoot vernietigen.

Mazda heeft een patent ingediend dat door CarBuzz is ontdekt. Het merk noemt dit type krachtbron een ‘brandstofreformingssysteem’. Aan het begin van de verbranding werkt de motor hetzelfde als een viertaktmotor. De twee extra slagen vinden plaats aan het einde van de cyclus.

Na de inlaat-, compressie- en arbeidslag volgt bij de nieuwe motor de recompressieslag. Hierbij wordt de uitlaatlucht via een extra klep naar buiten geleid via een ‘decomposer‘. Dit is zeg maar een extra katalysator. Nog in dezelfde slag wordt er benzine in de hete uitlaatlucht gespoten. Hierdoor hecht de pure koolstof zich vast aan de katalysator.

Geen CO2-uitstoot

Vervolgens wordt de koolstof opgeslagen in een tank, wordt er bij de expansieslag extra lucht in de cilinder gezogen en eindigen we met de uitlaatslag zoals bij een normale viertakt waarbij er dus geen koolstof wordt uitgestoten. Wat overblijft, wordt met behulp van de warmte van de motor en de katalysator omgezet in waterstof en dat mag zo de wijde wereld in. Het resultaat is dat je benzine kunt verbranden met nul CO2-uitstoot. Althans…

Natuurlijk moet de koolstof er een keer uit. Mazda stelt voor om dit over te laten aan garages waar je naast je gewone onderhoud ook de koolstoftank kunt laten legen. Helaas zijn er meer valkuilen. Het systeem zit nogal ingewikkeld in elkaar en heeft wat extra onderdelen nodig ten opzichte van de conventionele verbrandingsmotor. Er is een extra actuator en klep nodig, naast de koolstoftank. En dan blijkt dat het ontwerp voor de cilinderkop ook nog eens erg moeilijk in elkaar zit.

Kortom, leuke toekomstmuziek van Mazda, maar wellicht iets voor in de wilde ideeënla. Alhoewel, we kennen Mazda als een merk dat een moeilijke motoropstelling niet uit de weg gaat, dus misschien heeft het brandstofreformingssysteem toch een kans.

Via CarBuzz