Inhaalactie: meer pk’s had veiliger geweest

Een goed voorbeeld dat 300 pk of meer gewoon beter is natuurlijk.

Inhalen is niet altijd zonder risico. Hoe meer pk’s, hoe sneller je de inhaalactie kunt uitvoeren. Veiliger voor iedereen! Dat is de gedachte natuurlijk. In dit geval hadden meer pk’s ook daadwerkelijk bijgedragen aan de veiligheid.

De dashcammer doet er namelijk tergend lang over om de automobilist in te halen. Ondertussen komt er aan de andere kant van de weg een tegenligger aan. Die zal wel wat gemompeld hebben. Inhalen met tegemoetkomend verkeer is overigens nooit een goed idee.