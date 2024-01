Passat met R32 motor is ultieme sleeper

Een Passat met R32 motor klinkt als een geweldige combinatie.

Niets is zo leuk als een sleeper. Een relatief normale auto waarmee je incognito door het verkeer kunt gaan. En als je een keer op de Autobahn bent, kun je ‘m menig sportwagen-bezitter verrassen. Nu is het niet zo om het alleen te doen om anderen te verassen. Maar niet iedereen hoeft het aan de wereld te laten zien dat ‘ie een heel erg snelle auto heeft.

Er zijn zat fabrikanten die snelle auto’s hebben gemaakt die totaal niet opvallen. En dan zijn er natuurlijk automobielen waar je een sleeper van kan maken. Belangrijk daarvoor is om van te voren te weten wat je er allemaal mee kan doen. Bij sommige auto’s is er meer marge voor upgrades dan bij andere.

Passat met R32 motor (en nog wat mods)

En dat is precies waar deze Passat met R32-motor om de hoek komt kijken. De Passat is soms een grote Golf (B3, B4, B6, B7, B8 en B9) en soms een kleine Audi (B1, B2, B5 en B5+). De auto in kwestie is zo’n B5+. Zo van een afstandje lijkt het een redelijke normale Passat te zijn. Het is een US-versie, te zien aan de achterklep en oranje lampjes.

Natuurlijk, de kenner ziet ook wel dat dit exemplaar heel erg laag ligt en er 20 inch OZ-velgen op zitten. Nu rijden er zat gemodificeerde Passats rond, dus zo gek is dat nog niet. De remmerij is dat wel: Audi RS6-remschijven met Porsche remklauwen. Ja, bij deze Passat kun je A6/S6/RS6, Cayenne en Continental GT onderdelen gewoon uitwisselen. Het past allemaal.

Dat geldt ook voor de motor. Standaard kon je de Passat met een arsenaal aan motoren krijgen, waaronder heel erg dikke units. Denk aan een 2.3 V5, 2.8 V6 dertigklepper of zelfs een heuse 4.0 W8. In dit geval heeft deze Passat een R32 motor, zoals de titel al verklapt. Het is de ‘BUB’-motor, die 3.2 liter VR6 die je ziet in de Eos, Passat en Golf. Bijzonder is dat bij die auto’s de motor overdwars is geplaatst, terwijl bij deze Passat de motor in lengte geplaatst is (het is immers eigenlijk een Audi).

533 pk!

Nu levert de BUB-motor niet enorm veel vermogen, maar dankzij een Garett GT3582R-turbocompressor wordt dat ruimschoots gecompenseerd. De lijst qua modificaties is werkelijk ongekend.

Niet alleen is er meer power en zijn onderdelen steviger uitgevoerd (zoals stalen drijfstangen!), maar is er ook meer koeling. De motor levert nu 533 pk aan vermogen en 789 Nm aan koppel, dus op zich mag dat ook wel. Dat is inderdaad heel erg veel, alhoewel wij weten dat een turbo op een VR6 explosieve gevolgen kan hebben. Check deze A3 3.2 VR6 met turbo:

Dan de prijs van al dit moois: 26.500 euro. De auto komt uit 2003 en heeft 182.500 km op de klok staan, maar bij dit soort projecten moet je daar nooit naar kijken. Vaak zijn dit soort auto’s op zoveel onderdelen aangepast dat het niet meer relevant is. Let op: deze auto is volgens de verkoper niet voor beginners. Ook moet je van te voren geld op tafel leggen voordat je een proefrit kan maken. Toch nog interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

Met dank aan Martijn voor de tip!