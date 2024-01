Officiële Naam AlphaTauri officieel (en verwarrend!)

Eindelijk weten we wat de nieuwe officiële naam is van AlphaTauri. Een handige naam is het niet, hoor.

Het is een tijdje geleden dat er geen nieuwe Formule 1-coureurs bij komen of vertrekken in de overgang naar het nieuwe seizoen. Wel zijn er nieuwe teambazen of krijgen bestaande teams een nieuwe naam. In het geval van AlphaTauri betreft het allebei.

Het was al bekend dat Franz Tost na 2023 niet meer terug zou keren. Daarnaast krijgt AlphaTauri een nieuwe naam. De sponsordeal met AlphaTauri (een kledingmerk van Red Bull) is ten einde gekomen en er is een nieuwe vorm van sponsoring gevonden. Die sponsordeal is dermate omvattend dat de naam van het team verandert.

Verwarrend

De naam is, eh, enorm verwarrend. Het team van AlphaTauri heet vanaf 2024 namelijk Visa Cash App RB Formula One Team. Kijk dames en heren met de rode broeken: dat bekt écht niet lekker. Nu klinkt Visa (creditcard maatschappij) niet iets wat je in verband brengt met contant geld, maar daar is hun app dan voor. Ofzo.

AlphaTauri begon ooit in 1979 als het team van Minardi, opgericht door Giancarlo Minardi. Van 1980 tot 1984 was het een Formule 2-team, in 1985 maakte Minardi de overstap naar de Formule 1. Het team was veel beter dan veel andere privéteams in die periode, maar kon nooit doorstoten naar de subtop.

Paul Stoddart nam in 2001 Minardi voor een schijntje over, op voorwaarde dat de fabriek in Faenza (Italië) zou blijven staan. Giancarlo Minardi wilde wel dat alle medewerkers verzekerd waren van een baan. Bijzonder: het team heeft bijzonder veel Nederlandse coureurs gekend: Jos Verstappen, Christijan Albers, Harald Droomdos (alledrie Minardi), Max Verstappen (Toro Rosso) en Nyck de Vries (AlphaTauri).

Officiële naam AlphaTauri

De officiële naam is dus weliswaar Visa Cash App RB Formula One Team, maar maak je maar geen zorgen. Niemand zal Visa Cash App RB Formula One Team zeggen. Nee, in plaats van Visa Cash App RB Formule One Team is de roepnaam gewoon ‘Racing Bulls‘. Dat klinkt dan weer niet heel anders. Net zoals na alle verbouwingen mijn nieuwbakken tante alsnog Henk heet. Ofzo.

De twee coureurs van Visa Cash APP RB Formula Team zijn Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. De leiding is nu in handen van . We zijn heel benieuwd of het wat gaat worden. Het afgelopen seizoen was behoorlijk rampzalig, namelijk.