Volvo maakt verkering uit, blijft wel vriendjes met Lynk & Co

Een heel stoffig persbericht van Volvo en Lynk & Co ontleden in gewone mensentaal.

Lynk & Co. Ooit werd je ermee doodgegooid op de Nederlandse wegen. Kwam door die aantrekkelijke private lease deals natuurlijk. Inmiddels zie je ze nog wel rijden, maar niet meer in die aantallen van een paar jaar geleden.

De relatie tussen Volvo en Lynk & Co is ook wat afgekoeld in de tussentijd. Volvo, Lynk & Co (en Zeekr) zijn onderdeel van moederbedrijf Geely. Het Chinese moederschip vindt het dan wel zo prettig dat de drie merken het goed met elkaar kunnen vinden. Dat is nog altijd zo, maar er zijn wel wijzigingen.

Vorig jaar werd al bekend dat Volvo 30 procent van de Lynk & Co aandelen ging dumpen. Inmiddels is er goedkeuring van aandeelhouders voor de verkoop van het volledige belang in Lynk & Co. Dat betekent niet dat Volvo en Lynk & Co nu beiden hun eigen weg gaan.

Lynk & Co blijft welkom

Het Chinese automerk mag nog wel over de vloer komen bij Volvo. Met deftige woorden: de commerciële partnerschap blijft voortbestaan. Je mag dus gewoon bij Volvo aankloppen voor een Lynk & Co, of voor onderhoud en reparaties aan deze auto.

Deze retailpartnershap werd in september 2024 in elkaar geflanst. De markt reageerde niet zo positief op de verkoop van het volledige belang. Het aandeel Volvo Cars daalde met meer dan 10 procent in één dag. Vinden we tegenwoordig normaal met een tech aandeel, maar voor een autobedrijf is dit echt fors.

De joint venture tussen Volvo en Lynk & Co is actief in de landen Zweden, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Italië. Men overweegt nieuwe Europese markten toe te voegen

Lang verhaal kort. Voor klanten van Lynk & Co zal er niet zoveel veranderen. Deze zakelijke wijzigingen vinden vooral aan de achterkant plaats. Met de verkoop van het belang is de verkering uit. Maar met deze joint venture zonder skin in the game blijft Volvo wel vriendjes met het Chinese automerk.