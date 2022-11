PC Hoofttractor ideaal voor luxe winkelstraat

Deze PC Hoofttractor is zo fout dat ‘ie weer goed is (en daarna weer fout wordt).

Er is ooit iemand geweest die de naam PC Hoofttractor heeft bedacht. de combinatie van Nederlands meest prestigieuze winkelstraat met het woordje ’tractor’ erachter. Dat is grappig, want een tractor is niet het aangewezen voertuig om mee door de stad te rijden. Let wel: deze opmerking werd bedacht nog voordat boeren werden opgezadeld met een probleem dat de overheid al jaren had zien aankomen.

De Mercedes-Benz G-Klasse is de ultieme PC Hoofttractor. Al helemaal als je de G63 AMG-variant hebt en het liefste met nog een flink aantal modificaties van Brabus, Lorinser, Manhart of Keyvani. Maar de meest uitbundige G-Klasse veredelaar is natuurlijk Mansory. Ja, iedereen in de commentsectie gaat mede delen dat bij het zien van de afbeeldingen, de anti-peristaltiek zijn werk begint te doen.

Echt iets aparts

Maar Mansory bouwt auto’s voor mensen die ze kopen en niet voor mensen die een Tesla Model 3 leasen of zelfverklaarde puristen die in een oude BMW 3 Serie blijven rijden. Nee, Mansory is voor de puissant ruike mensen die echt iets aparts willen en ja, dat mag opvallen.

Nou, dat is in dit geval uiteraard weer gelukt. Het is een extreem foute G-Klasse geworden. De configuratie van deze PC Hoofttractor moet je aanstaan. Dat duo-tone matgrijs naar zwart ‘ken’ echt niet. De wielen zijn te groot, de. banden te plat en voor een auto met die meer dan 2,5 ton weegt zit er te veel forged carbon op. Kwalitatief zal het meer dan in orde zijn, maar esthetisch is het over de top.

Unieke feature PC Hoofttractor

Maar daar gaat het niet om, het is allemaal opvallend, duur en rete-exclusief. In dit geval helemaal. Kijk, getunede G-Klasses zijn schering en inslag. Mercedes verkoopt met name G63’s en die worden geregeld aangepast naar de wensen van de klant. In dit geval heeft Mansory zich bezig gehouden om er écht iets bijzonders van te maken middels de deuren. Die openen namelijk de andere kant op!

Jazeker, net als de Mazda RX-8 of Lincoln van Kennedy heeft deze auto suicide doors. In plaats van een achterbank, zijn er nu twee captain’s chairs. Super handig als je gereden wil worden door de PC Hooft. Kun je makkelijker in- en uitstappen.

Uiteraard is ook de motor aangepast. Middels andere turbo’s, uitlaatsysteem, ECU en nog wat modificaties stijgt het vermogen naar 888 brullende pk’s. De prijs van deze PC Hoofttractor? Dat zeggen ze bij Mansory niet, maar wie bijzonder wil zijn moet bijzonder veel betalen.

Meer lezen? Dit zijn 7 prijzige G-Klasses op Nederlands kenteken!