Range Rover cabrio nu officieel een dingetje

Maar is er nog een enorme verrassing voor de Range Rover cabrio.

De combinatie van een SUV en een cabrio is een bijzondere. Auto’s als de Nissan Murano, Range Rover Evoque en Volkswagen T-Roc cabrio zijn de uitzonderingen. Nu zijn dat strikt genomen crossover-cabrio’s. Echte SUV’s, zoals men de term in de VS bezigt – hebben namelijk een ladderchassis.

Dan is de open versie minder zeldzaam. Van de Suzuki Jimny tot de Mercedes-benz G-Klasse: die zijn er allemaal als cabrio geweest. net als de Daihatsu Feroza, Asia Rocsta en Jeep Wrangler heb je die met het dak open. Dat is bijna altijd hetzelfde: de versie met korte wielbasis en de B-stijl nog overeind.

De Range Rover cabrio die je vandaag op deze foto’s ziet, is behoorlijk afwijkend. Het is een product van de firma Lunaz, niet te verwarren met een hiphop groep uit Oakland, Californië die in 1998 een monsterhit hadden met I Got 5 On It.

Range Rover Cabrio

Ten eerste is er gekozen voor een Land Rover Range Rover van de eerste generatie. In tegenstelling tot de Defender kon je die niet in zo’n korte wielbasis-versie krijgen. Ten tweede is de B-stijl en beugel komen te vervallen. Je hebt nu alleen de voorruit, geen andere stijlen. Ook bijzonder, er zijn nu twee achterbanken. Niet acht elkaar, maar twee aan de zijkant van de bijzondere Range Rover Cabrio.

Mocht je dat allemaal apart vinden, het wordt nog vreemder. Lunaz haalt niet alleen het dak van de auto, maar voorziet de Range Rover Cabrio ook nog eens met een andere motor. Ja, echt. De extreem dorstige V8 is vervangen door een elektromotor. In dit geval heeft dit Maya-blauwe exemplaar 360 pk aan vermogen en meer dan 600 Nm aan koppel. Het chassis is verstevigd en er zitten betere remmen op die energie regenereren. Sowieso, Lunaz bouwt de gehele Land Rover opnieuw op. Het is dus niet zoals het Russische wapenarsenaal overgespoten roest.

Extra lange Range

Mocht je de de Range Rover Cabrio niet leuk vinden, heeft Lunaz een alternatief in de aanbieding voor je in de vorm van de ‘Town’. Ook hier is de Range Rover Classic de basis, maar hebben ze de auto een stuk verlengd. Deze is voorzien van allerlei luxe-items als een infotainmenstscherm, Apple CarPlay, 1.300 watt stereo en bekerhouders die koelen én verwarmen.

Met de Cabrio zijn ze ongeveer 30.000 uur bezig om ‘m te maken, de Town kost 50.000 uur. In dat licht bezien valt de prijs ‘vanaf 250.000 pond’ heel erg mee. Als je ‘m nu bestelt, kun je in de lente van 2023 rijden. Dat is een wachttijd van een jaar minder dan de nieuwe Volvo EX90…

Meer lezen? Dit zijn de auto’s van het Nederlands elftal!