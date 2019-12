Peperdure Civic Type-R heeft minder vermogen dan het origineel

Afhankelijk wat je ermee gaat, uiteraard.

De Honda Civic Type-R is een beetje een onbegrepen auto. Het is geen gepolijste allrounder als de Volkswagen Golf R. Maar je hebt ook niet het AWD-spektakel van een Ford Focus RS. En ondanks dat elke Type-R van Honda redelijk goed uit de voeten komt op het circuit, denken wij bij trackday Hot Hatches aan de producten van Renault Sport.

De Civic die je op deze foto’s kunt aanschouwen is 100% afgestemd op circuitgebruik. Het is namelijk de Honda Civic Type R TC. TC staat voor Touring Car en het is de basis voor een raceauto die je gewoon bij Honda kunt kopen. De Civic Type-R TC is onder handen genomen door HPD, wat staat voor Honda Performance Development. Het is een zogenaamde ‘turnkey’-raceauto. Dus je koopt ‘m, je schrijft je in voor een race en je kan direct meedoen.

De Civic Type-R TC is aangepast op het zwaardere circuit werk. Dus het interieur is deels gestript, er zit een rolkooi in evenals een racekuip. Aan de buitenkant vallen de slicks en het spoiler- en splitterwerk op. Het is trouwens niet zo’n hardcore auto als de Civic Type R TCR van Tom Coronel, zie het als een soort semi-prof raceauto.

Nu zou je verwachten dat HPD de motor ook onder heeft genomen en dat klopt helemaal. De manier waarop is echter wél anders, want ondanks het prijskaartje van 90.000 dollar heeft de Civic Type R TC namelijk minder vermogen dan het origineel, namelijk 270 pk. Dit kan overigens variëren per raceklasse. Als je 330 pk nodig hebt en het is toegestaan in de specifieke raceklasse, draait HPD het vermogenskraantje graag voor je open.