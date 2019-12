Deze brute supercar heeft een 9,5 liter V12

En het gewicht is nog laag gebleven ook.

Hoewel de Amerikanen nooit vies waren van grote en krachtige motoren hebben we nooit veel supercars van Amerikaanse bodem te zien gekregen. De bekendste voorbeelden zijn natuurlijk de Ford GT en de Dodge Viper, maar verder zijn er weinig op te noemen. De Corvette was nooit echt een supercar, hoewel de nieuwe C8 wel die kant opgaat. Als ze dan een supercar bouwen willen ze ook meteen de snelste zijn: de Amerikanen hebben twee keer de snelste auto ter wereld weten te bouwen, de SSC Ultimate Aero en de Hennessey Venom GT. Desondanks is het lijstje met Amerikaanse supercars vrij kort.

Nu is er echter weer eens een nieuwe auto die aan het lijstje kan toegevoegd worden: de Factory Five F9R. Hoewel de auto op het eerste gezicht niet per se Amerikaans aandoet, doet het profiel wel denken aan de Corvette C7. Bij het zien van de achterkant weten we zeker dat er inspiratie is opgedaan bij Corvette: de vier centraal geplaatste uitlaten komen namelijk heel bekend voor. De striping doet sterk denken aan de Ford GT.

De F9R is een kitcar, die bestaat uit panelen van carbon fiber. Dit resulteert in een gewicht van minder dan 1100 kg. Een Shelby Daytona-chassis dient als basis. De krachtbron van de auto is een 9,5 liter V12 die 765 pk en 950 Nm koppel produceert. Gecombineerd met het lage gewicht moet de F9R daarom goed van zijn plek te krijgen zijn. De auto heeft niet alleen een ouderwets grote V12, maar beschikt ook nog over een handbak.

Hoewel de naam Factory Five misschien geen belletje doet rinkelen is het niet de eerste keer dat ze met een supercar op de proppen komen. In 2007 introduceerden ze namelijk de GTM. Dit was ook een kitcar, die aangedreven werd door een Corvette motor. De kit kostte destijds $19.900, maar dan moest je er nog wel een donorauto bij zoeken. De nieuwe creatie van Factory Five bevindt zich momenteel nog in de conceptfase en het is dan ook nog niet bekend wat die moet gaan kosten. We weten wel dat de kit vanaf volgend jaar te koop zal zijn.