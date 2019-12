Ferrari-topman bevestigt gesprekken met Hamilton

Wat zou Lewis aan het bekokstoven zijn?

‘Hamilton is in gesprek met Ferrari‘ kopten de Italiaanse media een kleine twee weken geleden. De geruchten die al langer de ronde deden leken daarmee bewaarheid te worden. Toch bleef het een gerucht omdat er nog geen reactie was van Ferrari dan wel Hamilton. Nu heeft Ferrari topman Camilleri echter bevestigd dat de zesvoudig wereldkampioen inderdaad heeft zitten babbelen met John Elkann, zoals de Italiaanse kranten eerder al schreven.

We moeten echter niet te hard van de stapel lopen, want volgens Louis Camilleri ging het daadwerkelijk om babbelen. Hij benadrukte namelijk dat het slechts om een sociale aangelegenheid ging, omdat de mannen een paar wederzijdse vrienden hebben. Desalniettemin zegt de Ferrari-topman wel gevleid te zijn door Hamilton’s interesse voor Ferrari. Lewis himself heeft zich nog niet publiekelijk uitgelaten over de ontmoetingen, maar het is geen geheim dat hij interesse heeft in een zitje bij Ferrari. Toto Wolff zal Hamilton in ieder geval geen strobreed in de weg leggen.

Als de Brit daadwerkelijk naar Ferrari verkast, moet dat gaan gebeuren in 2021. Eind 2020 loopt namelijk niet alleen het contract van Hamilton af, maar ook dat van Vettel. Volgens Camilleri is het nu nog te vroeg om knopen door te hakken. Desondanks begint de transfer van Hamilton steeds minder onwaarschijnlijk te worden. Het is de vraag wat voor stoelendans er zich dan gaat ontvouwen. En wat voor gevolgen heeft het als team Mercedes de Formule 1 de rug toekeert? Dat zou namelijk ook de reden kunnen zijn dat Hamilton Ferrari opeens zo interessant vindt.

