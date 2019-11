Peperdure G-Klasse heeft slechts 94 hele pk’s

Je leest het goed: 94. Niet 594. Toch moet je er een klein vermogen voor neertellen.

De Mercedes-Benz G-Klasse is een auto die maar niet oud wil worden. De terreinwagen verkoopt nog altijd uitstekend en is nog niet zo lang geleden grondig vernieuwd. Ondanks de grotere breedte is het een doorontwikkeling van de vorige, de fabriekscode is gelijk gebleven, evenals de typegoedkeuring.

Nu de G-klasse telkens moderner wordt, zijn we wel op het punt aanbeland dat het niet een heel erg spartaanse heldenauto meer is. Het is een auto voor succesvolle muzikanten, sporters en andere celebrities geworden. Daar is op zich niets mis mee, maar het doet wel afbreuk aan het ultra ruige imago van weleer.

Gelukkig komt EMC daar om de hoek te kijken. EMC staat voor Expedition Motor Company. Nee, het gaat hier niet om specialisten op het gebied van Ford Expeditions, maar een bedrijf dat zich richt op het restomodden van G-klasses. De G-klasse restomods die we in Nederland wel vaker zien, zijn oude jaren ’80 G-Klasses die zijn omgebouwd naar ‘G63 AMG’-look. Dus met de nieuwe bumpers, grille en wielen, maar het standaard interieur en motor.

Bij EMC doen ze het net even anders. Dit bedrijf specialiseert zich in ruige G-Klasses. In plaats van zo chic mogelijke G-klasses, maakt het bedrijf zo stoer mogelijke Gelaendewagens. Dat lukt heel aardig, zoals deze 250 GD uit 1991 laat zien. Bij EMC hebben ze er meer dan 1.000 manuren inzitten en het resultaat zie je op deze foto’s. Bumpers, velgen, banden, lampen: alles is aangepast. Ook zien we een grille voor de koplampen, clignoteurs en beschermingsplaat onder de motor.

Over de motor gesproken, dat is in dit geval geen dikke 5.5 van AMG of een LS van GM, maar de originele motor. Bij de vijfcilinder werden alle belangrijke onderdelen vervangen. Zo kunnen deze praktische onverwoestbare motoren er nog even langer tegenaan. De motor levert niet al te vermogen, 94 hele pk’s. In dat licht bezien is de 92 mille (in dollars) die dit apparaat moet gaan kosten vrij stevig. Aan de andere kant kun je ‘m samenstellen zoals je wil, er is zelfs een configurator online!