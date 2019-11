Skoda Citigo-e, Seat Mii Electric en Volkswagen e-up! – rijtest

De elektrische drieling van Skoda, Seat en Volkswagen komen met stip binnen op de hitlijst van goedkope elektrische auto’s. Of het daarmee ook goede deals zijn is de volgende vraag!

Eerst maar eens de technologie behandelen: het trio is niet van oorsprong als elektrische auto ontwikkeld, wat verder voor de praktische toepasbaarheid niet heel veel uitmaakt. Het accupakket zit niet enorm in de weg, er zijn nog steeds vier zitplekken en een bagageruimte van 250 liter. Door de achterbank neer te klappen wordt dat 923 liter.

De accu’s hebben een plek onder achterbank en voorstoelen gekregen. Het pakket omvat 168 cellen in 14 modules en meet bruto 36.8 kWh, de netto bruikbare capaciteit is 32.3 kWh. Voor de aandrijving tekent een 61 kW (83 pk) en 210 Nm sterke elektromotor, die op de plek van de benzinemotor is gekomen. De elektromotor is gekoppeld aan een versnellingsbak met slechts één versnelling. Lekker licht en simpel dus, en aangezien het maximale koppel direct beschikbaar is vanaf nul toeren is er ook niet meer nodig.

We roemen elektrische auto’s altijd om het koppel wat instant beschikbaar is en de relatieve schop in je rug die je vaak krijgt. Dat gevoel je in de CITIGOe iV, de Mii Electric en e-up! niet hebben. Ze zijn te zwaar voor de relatief kleine elektromotor. Het vertaalt zich ook terug in alle prestatiecijfers: de topsnelheid is slechts 130 km/u en de sprint naar de 100 duurt 12,2 seconden. Het is niet tergend langzaam, maar het houdt ook weer niet over.

De actieradius en laden

De opgegeven actieradius hangt af van welke velgen- en bandemaat wordt gemonteerd. Op 14” velgen met smalle banden is meer dan 260 km haalbaar, op 17”wordt de range 225 km. Het zijn allemaal theoretische waardes, in de praktijk zal de range tussen de 175 en 200 kilometer variëren.

Thuis of bij een andere reguliere laadpaal is het accupakket met maximaal 7,2 kW in vier uur volledig volgeladen. Snelladen kan ook tot maximaal 40 kW, dan laad je per uur 240 km aan range bij. Het is daarmee niet de meest rappe snellader, maar de accu is ook niet zo groot dat dat problematisch is. In Nederland is de snellaad optie (DC) standaard, maar in de rest van Europa wordt het op de Ambition waarschijnlijk een optie. Mocht je ooit een tweedehands Citigo E tegenkomen, dan is het het waard om te controleren of deze DC kan laden.

Het rijgedrag

Het is te merken dat er gewicht bij is gekomen, vooral op de in Nederland vaak voorkomende drempels. Echt storend is het overigens niet, het is meer een observatie. Voor het weggedrag hoef je de elektrische CITIGOe iV ook niet te kiezen. Het is een brave, gemoedelijke lobbes die je niet uitdaagt. Het veercomfort is voor zo’n kleinte prima en ook op de snelweg hoef je niet op te letten bij het inhalen van vrachtwagens. Wat dat betreft zijn deze kleintjes relatief volwassen en dus ook in de elektrische variant.





De EV voor het volk?

De vraag is of het drietal dat waard maakt. Ze zijn voor een EV bijzonder betaalbaar, maar vergeleken met hun conventionele broers op benzine twee keer zo duur. Vreemd genoeg is de e-up! met een prijs van € 22.400,- het voordeligst in de aanschaf. De Mii ev kost 30 euro meer en de Skoda is het duurst met een prijs van € 23.570,-. Skoda mikt voor nu vooral ook op privatelease, want de Citigo E was beschikbaar voor een tarief van 199 euro per maand. Die eerste batch is echter al uitverkocht, nu betaal je minimaal 249 euro per maand. Dat is bijna vergelijkbaar met de benzinebroers, maar de EV scoort veel beter op “brandstofkosten”. De benzine kost circa 9,5 cent per kilometer, een elektrische kilometer kost circa 3,8 cent.

Ook voor de zakelijke lease kan het trio interessant, onze partner Mobility Service Nederland verwacht dat ze het goed gaan doen in de shortlease. De bijtelling is heel goed te doen met zo’n 58 euro per maand, wat ook in 2020 minder is dan je aan de benzinevarianten kwijt zou zijn. Voor kilometervreters zijn de CITIGOe iV, de Mii Electric en e-up! wellicht niet het meest geschikt. De range is adequaat voor ritjes in en om de woonplaats of naar de volgende stad, maar veel meer dan dat wellicht ook niet. Als stadsauto zullen ze het alledrie wel erg goed doen: standaard automaat, makkelijk inparkeren en geen emissie gaan de komende jaren wellicht steeds meer tellen.

Skoda Citigo iV leasen: 318 euro per maand (60 maanden/10.000km)

8% bijtelling in 2020: 58 euro per maand (fiscale waarde 23.290 euro)

Volkswagen e-up! leasen: 322 euro per maand (60 maanden/10.000km)

8% bijtelling in 2020: 58 euro per maand (fiscale waarde 23.476 euro)

Seat Mii Electric leasen: 320 euro per maand (60 maanden/10.000km)

8% bijtelling in 2020 58 euro per maand (fiscale waarde 23.400 euro)