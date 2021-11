Volkswagen ID.5 is officieel, meteen ook als GTX

Volkswagen heeft een nieuw hoofdstuk binnen de ID-reeks gepresenteerd in vorm van de ID.5.

Waar de ID.3 en ID.4 echt nieuwe modellen zijn, is de ID.5 een stuk minder bijzonder. Het is feitelijk een ID.4 met een aflopende daklijn. Een SUV Coupé zo u wilt. De wielbasis en de lengte is gelijk aan de ID.4. Het verschil zit hem in het feit dat het dak in een boog afloopt met eveneens een eigen achterkant.

Waar we met de ID.4 even moesten wachten op de GTX, het topmodel, is dat bij de ID.5 anders. De elektrische auto komt er ook meteen als GTX. Daarmee valt er genoeg te kiezen. Het brengt het totaal op drie varianten. Namelijk Pro, Pro Performance en GTX. De twee eerstgenoemden hebben achterwielaandrijving met een elektromotor op de achteras. De GTX heeft vierwielaandrijving met een elektromotor op zowel de voor- als de achteras. Qua paardenkrachten heb je 174, 204 of maximaal 299 pk in de GTX. De prestaties zijn niet wezenlijk anders in vergelijking met de ID.4. Zo is de topsnelheid nog steeds begrensd op 160 km/u (meh) of 180 km/u in het geval van de GTX.

De GTX sprint in 6,3 seconden naar de 100. De overige varianten zijn een stuk langzamer. De Pro Performance doet het in 8,4 seconden, terwijl de Pro zelfs 10,4 seconden nodig heeft.

Volkswagen ID.5 varianten

Volkswagen ID.5 Pro – 77 kWh – 520 km WLTP

Pro S – 77 kWh – 520 km WLTP

GTX – 77 kWh – 480 km WLTP

Met alle drie de varianten is het zo dat je maximaal 135 kW kunt laden bij de snellader. Of 11 kW laden bij de publieke laadpaal. Ondanks de aflopende daklijn beschikt de Volkswagen ID.5 over meer kofferruimte in vergelijking met de ID.4. Het scheelt overigens weinig. 549 liter in de ID.5, terwijl de ID.4 het moet doen met 543 liter bagageruimte achterin. Het interieur is voor de rest een bekende omgeving voor een ieder die ooit in een ID.4 heeft gezeten.

Volkswagen heeft nog geen prijzen bekendgemaakt met betrekking tot de ID.5. De Duitse autofabrikant positioneert het model boven de ID.4. Dus verwacht een (kleine) meerprijs ten opzichte van zijn broertje. De ID.4 met 77 kWh batterij begint bij 46.990 euro, of 52.990 euro in het geval van de ID.4 GTX. De ID.5 verschijnt volgend jaar op de markt.