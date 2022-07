Peperdure racesimulator misstaat niet in je woonkamer

Als je er ruimte voor hebt tenminste. De Prodrive Racing Simulator is niet klein.

Het hebben van een simulator is tegenwoordig helemaal in. Spelen met een stuurtje vastgemaakt op een bureautje is er niet meer bij. Hele toko’s draaien op het maken en verkopen van complete simulatiesystemen. Voor consumenten en professionals. Zo kan je vandaag de dag dezelfde sim in huis hebben als een Formule 1-coureur.

Mooie spulletjes zijn ook vaak stevig aan de prijs. En dat brengt ons bij deze mooie simulator van Prodrive. Die naam moet rallyliefhebbers bekend in de oren klinken. Het is inderdaad dezelfde Prodrive die in de jaren negentig succesvolle rallyauto’s bouwde.

Het ding is ontworpen door designhuis Callum. Ook als je niet gebruik maakt van de sim staat het mooi te zijn in je woonkamer, mancave, kantoor of waar je ook de set plaatst.

De simulator van Prodrive is gemaakt van carbon. Deze kant en klare set komt met een gamesysteem, bestaande uit een krachtige Nvidia GeForce RTX videokaart. Daarnaast zit er een 49-inch groot scherm pal voor je neus.

Verder komt de sim met drie pedalen. Dit zijn mechanische pedalen om zo het gevoel van autorijden zo realistisch mogelijk te maken.

Hebben we je helemaal lekker gemaakt met deze Prodrive simulator. Moeten we het alleen nog even hebben over de prijs. Het bedrijf vraagt omgerekend 60.000 euro voor de set. Dat is exclusief belastingen. Eén voordeel: er komt geen BPM bij kijken.