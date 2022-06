Prodrive P25 is een kneiterdikke Subaru-restomod met 400 pk

Prodrive presenteert een moderne versie van de legendarische Impreza 22B STi. Deze is lichter, sneller, zeldzamer en nóg veel duurder.

Restomods, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Gelukkig worden we op onze wenken bediend, want er komen genoeg retegave projecten voorbij. Meestal met Duitse of Italiaanse auto’s. Deze keer is het echter een Japanse auto die gemoderniseerd wordt. Ook harstikke leuk natuurlijk.

Het uitgangspunt is de legendarische Subaru Impreza 22B STi. Van deze jubileumeditie zijn er maar 424 stuks gebouwd, die in 1998 in een mum van tijd uitverkocht waren. Door de jaren heen is het een echt collector’s item geworden. Of misschien moeten we zeggen: gebleven.

Dit is dus niet zomaar een auto die je even grondig gaat verbouwen. Toch is dat wel het idee van een restomod. Gelukkig kunnen we jullie geruststellen: er zijn geen originele 22B’s opgeofferd. Als basis wordt namelijk een normale tweedeurs Impreza WRX gebruikt.

Daarmee zou je deze restomod af kunnen doen als een neppe 22B, maar daarmee doe je deze auto ernstig te kort. Deze Subaru is grondig gemoderniseerd en daarmee wellicht beter dan een echte 22B. Bovendien is dit niet zomaar een creatie van een stel koekenbakkers.

Zoals @willeme vorige maand al aankondigde is het dit een project van Prodrive. Als er één partij is die een Impreza mag verbouwen, dan is het Prodrive wel. Deze Britse motorsportspecialist was namelijk verantwoordelijk voor de Impreza WRC waarmee Colin McRae kampioen werd. Ze kennen de eerste generatie Impreza dus van haver tot gort.

Als je de plaatjes zo bekijkt, lijkt het alsof je naar een 22B met andere velgen kijkt. Niets is echter minder waar. Onderhuids zijn er heel veel upgrades uitgevoerd. Prodrive heeft daarmee een hedendaagse versie van de Impreza 22B gecreëerd.

Om te beginnen is de Impreza voorzien van een andere motor. Dit is gelukkig nog steeds een viercilinder boxermotor van Subaru, maar dan wel de nieuwste versie. Prodrive heeft dik 400 pk en 600 Nm aan koppel uit dit 2,5 liter blok weten te persen, mede dankzij een Garrett-turbo.

Met een zestraps semi-automaat en een launch control-functie knalt dit rallykanon in 3,5 seconden naar de 100 km/u. Daarmee is deze restomod een klap sneller dan een 22B, die ‘slechts’ over 280 pk en 363 Nm beschikt.

De Prodrive P25 is vanzelfsprekend vierwielaangedreven, maar toch is het gewicht beperkt gebleven. Prodrive is namelijk niet zuinig geweest met carbon fiber, waardoor het gewicht onder de 1.200 kg blijft. De P25 beschikt verder over een sperdifferentieel op zowel de voor- en achteras, Bilstein schokdempers (net als de 22B) en AP-racing remmen.

We hebben helaas nog geen plaatjes van het interieur, maar daarin vind je een echte hydraulische handrem in WRC-stijl. Optioneel is de Prodrive P25 uit te rusten met kuipstoelen en een rolkooi. Daarmee is het rallygevoel compleet.

Deze moderne 22B wordt nog een stuk zeldzamer dan het origineel, want Prodrive bouwt maar 25 stuks. Je voelt ‘m al aankomen: er hangt een zeer stevig prijskaartje aan. De Prodrive P25 kost omgerekend €535.000, exclusief belastingen. De productieversie is nog niet helemaal klaar, maar de auto zal wel alvast in actie komen op Goodwood. We zijn heel benieuwd.