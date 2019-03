Peperdure remschijven van Porsche niet geschikt voor trackdays?

Porsche denkt van niet.

De keramische remschijven zijn nog niet zo heel erg lang onder ons. Mocht je zo een borrel hebben met wat vrienden en willen opscheppen, hebben we een weetje voor je. De eerste fabrikant die keramische toepaste op een straatauto was Mercedes. De CL55 AMG F1 Edition was de eerste auto die er standaard mee uit was gerust.

Porsche heeft altijd een naam hoog te houden op het gebied van remmen. De stelregel luidde dat een Porsche net zo snel moet kennen remmen als deze kan accelereren. Wat dat betreft is het raadzaam de Porsche Cayenne Diesel en 924 te vermijden. Porsche was er heel snel bij met keramische schijven. Het was optioneel leverbaar diverse modellen van de 996 (Carrera 4S, Turbo, GT3). Tegenwoordig kan elke Porsche uitgerust worden met keramische schijven, te herkennen aan de gele kleur van de remklauwen.

Het is mede dankzij die kleur dat het ook een statusobject is. “Jouw Porsche heeft rode remklauwen en die van mij zijn geel, daardoor ben ik als mens superieur aan jou.” Of zoiets. De overtuiging was dat keramische schijven superieur zijn aan stalen schijven en juist geschikt zijn voor trackdays. Dit blijkt helaas niet het geval, volgens Porsche.

In een interview met het Australische Wheels laat Porsche techneut Paul Watson weten dat keramische remschijven helemaal niet zo superieur zijn. Naar zijn mening moeten de Porsche eigenaren die geregeld het circuit bezoeken kiezen voor stalen schijven. Iets wat volgens hem ook aan de klanten in Australië aangeraden wordt.

Het is dus precies andersom, stelt Watson:

Aanvankelijk dachten we dat de remmen een autoleven moesten meegaan. Toen kwamen er veel klanten die veel trackdays met de klacht dat hun schijven versleten waren. Mocht je veel trackdays doen, dan raden we het altijd aan om te kiezen voor de stalen schijven.

De keramische schijven zijn nog altijd wel iets beter, maar gaan dus níet een autoleven mee en dienen vervangen te worden. De prijs voor keramische remmen op een Porsche is erg hoog. Watson raadt circuittijgers aan om voor stalen schijven te kiezen. Die zijn echt niet verkeerd en goedkoper om te vervangen. Volgens Watson zijn de keramische schijven wél uitstekend voor straatgebruik. Zeker voor de poseurs onder ons, want je hebt veel minder last van remstof dan bij stalen schijven. Voor straatgebruik denkt Porsche dat de keramische remschijven wél een autoleven lang mee gaan.