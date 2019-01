Hoe zeldzaam is een Porsche 996 eigenlijk?

De minst populaire 911 onder de puristen was een commercieel succes. Hoeveel zijn er eigenlijk gebouwd?

Van alle generaties 911 heeft de 996 de meeste tongen losgemaakt. Het is de meest vernieuwende 911 geweest. Het was de eerste 911 met waterkoeling en dat kon écht niet, ondanks dat veel automerken deze effectievere manier van koelen al meer dan 50 jaar lang toepasten. Omdat de auto zo controversieel is, is de 996 verreweg de meest betaalbare 911 die je nu kunt krijgen. Maar de ene 996 is de andere niet. Dus daarom gaan wij in dit artikel dieper in op de materie en behandelen we alle 911’s van de 996 generatie.

Porsche 911 Carrera (996.1)

Aantal exemplaren: 31.688

Periode: 1997 – 2001

De meest eenvoudige Porsche en het ‘introductiemodel‘ is ook gelijk het meest populair gebleken. De auto maakte veel boze tongen los bij de liefhebbers, maar kopers en liefhebbers zijn niet per se dezelfde personen. De 996 is een ontegenzeggelijk modernere auto dan de 993. Eigenlijk moet je de 911 niet vergelijken met zijn voorganger, maar met de concurrenten uit de tijd. De 911 kon ze bijna allemaal hebben. De combinatie van gebruiksvriendelijkheid, prestaties en rijplezier waren ongekend. Nu helemaal, want voor 20 mille kun je ze al vinden.

Porsche 911 Carrera Cabriolet (996.1)

Aantal exemplaren: 23.874

Periode: 1998 – 2001

Eveneens mateloos populair was de cabrio versie. Als je dan toch een sportwagen koopt, waarom niet eentje waar het dak vanaf kan. De Coupé was een enorme verbetering ten opzichte van de 993, maar het was de cabriolet die nog grotere sprongen maakte. Het dak is beter geïsoleerd en de het mechanisme werkt veel fraaier. De 993 had nog zo’n afgrijselijke kraag, bij de 993 was dat keurig weggewerkt. Ook de carroseriestijfheid stond op een veel hoger plan.

Porsche 911 Carrera 4S (996.2)

Aantal exemplaren: 17.298

Periode: 2001 – 2005

Deze auto wordt nog wel eens gezien als de heilige graal van de 996, althans, als we de rauwe GT3’s even niet mee rekenen. Dat klopt ook wel, want het zijn fantastische allrounders. Tegenwoordig hebben we ook een Carrera 4S, maar die is niet zo bijzonder als deze. In principe is de 96 Carrera 4S een Turbo zonder een turbo. Dus de Turbo-body (zonder de spoiler), maar wel met de holle velgen en de afwijkende achterlichten. Dit was de eerste ‘non’-turbo of GT 911 waarbij je optioneel keramische remschijven kon bestellen.

Porsche 911 Turbo (996)

Aantal exemplaren: 16.965

Periode: 2000 – 2005

De 911 werd telkens volwassener. Minder rauwe sportwagen en meer een gebruiksvriendelijke GT met talent voor snelheid. Althans, volgens de puristen. In vergelijking met de concurrentie viel dat behoorlijk mee. De 911 onderstreepte echter het GT-karakter van de auto. Het was de superauto voor elke dag. De motor van de 996 Turbo is overigens compleet anders dan de Carrera-blokken. De 911 Turbo heeft een heuse Mezger onder het kapje liggen, die zijn oorsprong vind in de 911 GT1 Le Mans racers.

Porsche 911 Carrera Cabriolet (996.2)

Aantal exemplaren: 14.760

Periode: 2002 – 2004

Bij het pre-facelift model was de Coupé populairder, maar ná de facelift was het de Cabriolet die (nipt) gewilder bleek. Er was keuze uit een handgeschakelde zesbak, alhoewel veel cabrio’s zijn uitgerust met de Tiptronic transmissie.

Porsche 911 Carrera (996.2)

Aantal exemplaren: 14.629

Periode: 2002 – 2004

Met de facelift werden er een paar dingen rechtgezet met de 996. Ten eerste het uiterlijk. De spiegelei koplampen werden vervangen voor strakkere exemplaren. Deze koplampen maakten hun debuut op de 996 Turbo. Ook de bumperpartij is anders en zijn er nieuwe velgen leverbaar. De motor is nu een 3.6 liter, met 320 pk. De auto is geleverd met automaat en handbak.

Porsche 911 Carrera 4 (996.1)

Aantal exemplaren: 12.270

Periode: 1998 – 2001

De Porsche kunnen we op twee manieren bekijken. Enerzijds is het een technologisch hoogstandje. Geen enkele concurrent had namelijk de beschikking over vierwielaandrijving. Echter, het is een capabele 911, maar ook een beetje een saaie. Zeker met de automaat is het ‘helden’-gevoel dat je een 911 overmeesterd er wel een beetje af. Aan de andere kant is het een perfecte 911 om dagelijks te rijden.

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (996.1)

Aantal exemplaren: 9.564

Periode: 1999 – 2001

Opmerkelijk geval is dat de destijds duurste Carrera (Carrera 4 Tiptronic) nu het goedkoopst lijkt te zijn. Dit is een 911 die absoluut niet bedoeld is voor de purist. In combinatie met de automaat is het de langzaamste 996 ooit gebouwd: het duurde maar liefst 6,2 seconden om van stilstand naar de 100 km/u te accelereren. De topsnelheid was 275 km/u. Prima auto, maar niet de beste 911.

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (996.2)

Aantal exemplaren: 7.155

Periode: 2003 – 2004

De versie na de facelift was eveneens behoorlijk populair met integrale aandrijving. Dankzij de 320 pk sterke boxer was de vierseizoens-cabrio nu een stukje vlotter. Ook hier gold dat de concurrentie geen AWD alternatieven had. Dat is tegenwoordig wel anders.

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet (996.2)

Aantal exemplaren: 5.757

Periode: 2004 – 2005

De 911 Carrera 4S was een groot succes. Wat doe je dan als commercieel bedrijf? Inderdaad: uitmelken die handel! Daarom kwam er een 911 Carrera 4S Cabriolet. Dus met het chassis, de velgen en de remmen van de Turbo, maar de 320 pk sterke Carrera-motor. Ook hier een keuze voor een handbak of een tiptronic automaat.

Porsche 911 Targa (996.2)

Aantal exemplaren: 5.152

Periode: 2001 – 2005

In eers te instantie was er geen 996 Targa. Pas na de facelift werd deze variant aangeboden. De auto is gebaseerd op de Cabriolet (voor een grotere carrosserie stijfheid). De Targa is eenvoudig te herkennen aan de afwijkende lopende C-stijl en natuurlijk het gigantische glazen dak. Tegenwoordig kun je de Targa alleen bestellen met vierwielaandrijving, de 996 was er enkel als achterwielaandrijver. Wel kon je kiezen wat voor transmissie je wilde.

Porsche 911 Turbo Cabriolet (996)

Aantal exemplaren: 3.426

Periode: 2003 – 2005

De komst van de 911 Turbo Cabriolet was eigenlijk best verrassend. De 993 was immers niet te verkrijgen als Turbo Cabriolet. Althans, als je een paar omgebouwde exemplaren van Porsche Exclusive niet meerekent. Zoals eerder gezegd: de 996 Cabriolet was zoveel beter dan de 993, waardoor de Cabriolet de volle 420 pk uit de coupé kreeg, net als diens vierwielaandrijving.

Porsche 911 Carrera 4 (996.2)

Aantal exemplaren: 3.231

Periode: 2002 – 2004

Voordat de facelift kwam, was de 911 Carrera 4 Coupé een zeer populaire uitvoering. We zien dat na de modelupdate de verkopen van de Carrera 4 behoorlijk tegenvallen. Was de auto dan zoveel slechter? Nee, natuurlijk niet. Het antwoord is veel simpeler: de meeste klanten met een AWD-wens gingen automatisch voor de 911 Carrera 4S.

Porsche 911 GT3 (996.2)

Aantal exemplaren: 2.313

Periode: 2003 – 2004

Tegenwoordig worden de GT3’s in grote getallen weggezet. De auto heeft zich al lang en breed bewezen als een van de beste sportwagens van deze periode. Bij de 996 waren de aantallen van de GT3 nog vrij bescheiden, want dit was by far de best verkochte 996 GT3. De Mezger leverde nu 381 pk, wat garant stond voor uitermate plezierige prestaties. Sneller dan een 911 Turbo is een 911 GT3 niet, maar zo was de auto ook niet bedoeld. Deze auto is een stuk puurder en moet de purist tevreden stellen: weinig elektronica, atmosferische motor en een handbak.

Porsche 911 Carrera “40 Jahre 911” (996.2)

Aantal exemplaren: 1.963

Periode: 2004

Om de vijf jaar viert Porsche een feestje vanwege het feit dat hun 911 er nog steeds is. Bijzonder dat ze daarvan opkijken. Zoals het een waar jubileummodel betaamd, zijn de verschillen er absoluut, maar zijn ze niet direct zichtbaar. De 40 Jahre heeft de voorbumper van een turbo en bijna alle lakopties van Porsche Exclusive, zoals de spijlen in de luchtinlaat die nu zijn meegespoten. De velgen zijn gepolijst en hebben de naafdoppen in kleur. Kleine wijzigingen, maar de 911 verzamelaar wordt hier blij van. In technisch opzicht is het gewoon een 911 Carrera 2 met een X51 powerkit, waardoor deze 345 pk levert. Het aantal gebouwde exemplaren verwijst naar het introductiejaar van de Porsche 911.

Porsche 911 GT3 (996.1)

Aantal exemplaren: 1.868

Periode: 2000 – 2001

De eerste generatie GT3 was een verademing, eind jaren ’90. De 996 kreeg veel kritiek te verwerken. Het zou geen ‘echte’ 911 meer zijn, het randje was eraf en de auto was veel te saai geworden. Met de 996 GT3 werd dat grotendeels rechtgezet. Het was een scherpere 911, met een lager gewicht en een unieke 3.6 liter boxermotor. Net als de turbo een Mezger, dus minder betrouwbaarheidsissues dan bij de Carrera’s.

Porsche 911 GT2 (996)

Aantal exemplaren: 1.196

Periode: 2001 -2003

De eerste GT2 kwam op basis van de 993 en was een ruige homologatiesporter. Toen de naam GT2 terugkeerde, waren de verwachtingen hooggespannen. Die werden niet helemaal waargemaakt, want het was geen haarfijne circuittijger. De 911 GT2 was meer een zenuwinzinking op wielen. De motor was een opgefokte Mezger, in dit geval goed voor 462 pk. Dat is nog altijd 12 pk meer dan de huidige 911 Carrera S tegenwoordig levert.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet (996)

Aantal exemplaren: 963

Periode: 2004 – 2005

De ultieme rijkeluis 911. De ‘doe maar alles’. Porsche verkocht al redelijk veel 911 Turbo’s met het X51 pakket dat ervoor zorgt dat de boxer motor 450 pk levert in plaats van 420 stuks. Houdt er rekening mee dat de Turbo S met handbak aanzienlijk sneller is met een handbak dan een automaat. Naar de 100 km/u scheelde het een halve seconde en qua topsnelheid scheelt het 7 km/u. Een handgeschakelde 911 Turbo Cabriolet is sneller dan een 911 Turbo S Cabriolet Tiptronic.

Porsche 911 Carrera 4 Millenium Edition (996.1)

Aantal exemplaren: 911

Periode: 1999 – 2000

Smaakvol of smakeloos? Porsche heeft absoluut rare ideeën als het aankomt op kleurencombinaties. Zo zijn alle foto’s in dit artikel persfoto’s: Porsche heeft dit écht zelf bedacht. De Millenium Edition was een speciale uitgave. Het is in basis een 911 Carrera 4, voorzien van Turbo velgen en GT3 sideskirts. In het interieur zien we cognac kleurig leder met houtinleg. Alle 911 exemplaren zijn gespoten in Chromoflair Violet.

Porsche 911 GT3 RS (996.2)

Aantal exemplaren: 682

Periode: 2003 – 2005

De gaafste 991 volgens velen. Met de 996.2 GT3 RS kwam het befaamde RS label weer terug bij Porsche. Er was een 993 RS, maar een zeer populaire auto is dat nooit geworden. Bij die auto was de scheidingslijn tussen RS en non-RS gevoelsmatig wat kleiner. De RS was nu gebaseerd op de GT3, wat al een heftige variant was. De RS onderscheidde zich door een nog meer hardcore karakter, waaronder keramische remschijven en semislick banden. Qua uiterlijk is de spoiler een stukje heftiger. Alle RS-modellen waren wit. De enige keuze was de kleur van de velgen en striping: babyblauw of felrood.

Porsche 911 Turbo S Coupé (996)

Aantal exemplaren: 600

Periode: 2004 – 2005

Tegenwoordig is het grootste gedeelte van de 911 Turbo’s die verkocht worden een ‘Turbo S’. Dat komt omdat sinds de 991 de keuze voor een Turbo S vanaf de introductie mogelijk was. Bij de 996 moest je even wachten. Sterker nog, je kon al de Carrera-uitvoeringen van de 997 bestellen toen deze Turbo S variant uitkwam. Deze hadden alle mogelijke opties, inclusief het X51 performance pakket waardoor deze 450 pk levert in plaats van de 420 die de 996 Turbo standaard levert.

Porsche 911 GT2 (996.2)

Aantal exemplaren: 91

Periode: 2003 – 2005

Eigenlijk is het wel jammer dat dit soort auto’s niet meer bestaan. Van een afstandje ziet deze auto er niet bijzonder uit. Van dichtbij ook niet, eigenlijk. Het is gewoon een Porsche 911, voor 99,8% van de bevolking. Zij die iets meer verstand hebben van auto’s zullen zien dat het een 996 is, niet de meest gewilde generatie. That’s it. De verbeterde 996 GT2 is een waar kunstwerkje. Een opgefokte Mezger zescilinder met karrenvrachten koppel, een handbak, achterwielaandrijving en een enorme vleugel. Qua vermogen zijn de mogelijkheden bijna oneindig.

Porsche 911 Carrera R (996.2)

Aantal exemplaren: 20

Periode: 2003

De 911 Carrera R was een speciaaltje van niemand minder dan de Nederlandse Porsche importeur. Qua uitvoering doet ‘ie het meeste denken aan de 911 40 Jahre. Die was er alleen in GT-zilver, de 911 in Articzilver of Basaltzwart. Wederom alleen een coupe, met het X51 powerpakket. De velgen kwamen van de Turbo. Ook had de 911 Carrera R het sportuitlaatsysteem, sportstoelen en een sportonderstel.

Wil je een 996 kopen? Lees dan deze adviezen eerst:

1. Porsche 911 (996) – occasion video & aankoopadvies

2. Autoblog advies: is de Porsche 996 een goede aankoop?

3. Porsche 911 996 occasion aankoopadvies

Eerder in deze serie:

Hoe zeldzaam is een Porsche 964 eigenlijk?

Hoe zeldzaam is een Porsche 993 eigenlijk?