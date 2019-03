Alonso gaat nog meer titels pakken

Het lek lijkt boven te zijn.

Het is eigenlijk best opmerkelijk dat Fernando Alonso een van de hoogst aangeschreven coureurs van de wereld is, terwijl hij ‘slechts’ wereldtitels heeft binnengesleept. Fernando is het een beetje het tegenovergestelde van Forest Gump. Waar Gump constant zich in een situatie bevindt waar iets gebeurd, wedde Alonso telkens op het verkeerde paard.

Na Renault ging hij naar McLaren, naast wonderkind Hamilton. Daar leek het wel alsof Alsono niet mocht winnen. Na een jaartje bij de Britten gaat hij terug naar het oude nest Renault, dat op dat moment niet competitief is. Van 2010 tot 2014 zit ie wéér bij het verkeerde team: Ferrari, terwijl dan Red Bull en Mercedes (vanaf 2014) superieur is. Over zijn rentree bij McLaren zullen we het maar niet hebben…

Alonso is niet meer actief als Formule 1 coureur, maar richt zich wel op andere facetten van de autosport. Zo heeft hij al de 24 Uur van Le Mans gewonnen en gaat hij wederom een poging doen om de Indy 500 te winnen. Zal het daarbij blijven? Als het aan Alonso ligt niet. Fernando laat aan France 24 weten dat hij nog veel meer plannen heeft.

De Spanjaard heeft net de 24 uur van Daytona gewonnen, als voorbereiding op het echte werk in Indianapolis. Alsono geeft aan dat een circuit niet noodzakelijk is. Dat strookt met andere geruchten dat Alonso volgende week in Zuid-Afrika mee gaat testen met het Gazoo Racing South Africa team, dat met een Hilux voorbereidingen treft voor de komende Dakar. Alsono wil alleen meedoen als er ook daadwerkelijk een kans is om te winnen. Toevallig was de winnende auto van Dakar 2019 van Toyota Gazoo Racing South Africa. Dan lijkt het er nu eindelijk op dat Fernando wél weet welk team hij uit moet kiezen.