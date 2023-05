Peperdure villa in Montfoort wacht op jouw autocollectie

Nu nog het geld om deze villa in Montfoort te kopen én de autocollectie.

In vergelijking met een paar jaar geleden is de huizenmarkt aan het afkoelen. Dat betekent dat je villa’s voor tonnen minder kunt krijgen in vergelijking met bijvoorbeeld 2021. Soms is zelfs een miljoen euro ‘korting’ geen uitzondering. Daar staat wel een torenhoge hypotheek tegenover met de gestegen rente, dus cash is king in dit geval.

Maar we gaan het hier niet hebben over rentes en hypotheken, maar over auto’s! En dat zit wel snor bij deze villa in Montfoort. Gevonden door Autoblog-lezer Ron, bedankt voor de tip! Het gaat hier om een vrijstaande villa op een landgoed met een flink perceel aan oppervlakte. Genoeg ruimte om je auto’s te wassen zullen we maar zeggen. En stallen.

Auto’s

Er is een stijlvol koetshuis waar de moderne paarden geparkeerd kunnen worden. Op de foto’s is te zien dat er nu een autoliefhebber resideert. Voor elke gelegenheid staat er een viervoeter klaar. Een Ferrari F12 om naar de vakantiewoning in Zuid-Frankrijk te rijden. Een oude Jaguar XJS om een ijsje om de hoek te scoren. De Porsche Boxster voor als je naar de kapper gaat en een Range Rover voor de boodschappen. Helemaal top!

Prijs

De villa in het pittoreske Montfoort heeft een vraagprijs van 4,9 miljoen euro. Daar zitten de auto’s niet bij, maar misschien valt daarover te onderhandelen. Een enorme som geld, echter wat je ervoor terugkrijgt is ook niet gek. Naast het grote perceel heb je een zwembad, een eigen wellnessruimte, een sportschool en noem maar het op. Vergeet ook niet dat het huis aan de Hollandsche IJssel ligt en dat je met de boot zo vanuit de achtertuin een stukje kunt gaan varen.

Hmm, misschien moet ik een carrière overwegen als schrijver van woningadvertenties met al dat enthousiasme. En nee, we krijgen geen pegels om zo enthousiast te zijn. Even wegdromen doe je op Funda.

Met dank aan Ron voor de tip!