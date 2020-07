Peperdure youngtimer heeft optimistische teller

Ongelooflijk. Deze peperdure youngtimer heeft een zeer optimistische kilometerteller.

Het is een van de meest bijzondere auto’s van de afgelopen 40 jaar, de Honda NSX. Het is typisch zo’n project wat gedoemd is te mislukken. Een fabrikant van huis-, tuin en keukenauto’s gaat ineens Ferrari’s aanpakken.

Honda NSX (NA1)

Dat is net zoiets als Volkswagen dat een S-Klasse-rivaal bouwt of Ford een supercar op de markt brengt. Zoals je hebt kunnen lezen in onze uitgebreide special van de Supercarweek 2020, waren er meerdere varianten van de Honda NSX.

Purist

De versie die je niet wil hebben, is de Honda NSX Targa automaat. Op zich een gave auto, maar een vroege handgeschakelde coupé heeft de voorkeur voor de purist. Maar de ware purist, de echte puristische purist, gaat voor de Honda NSX Type-R. Een extra ruige, snelle, scherpe en lichte variant van de eerste supercar van Honda.

Stijgende prijzen

NSX’s zijn nooit echt voordelig geweest, maar de prijzen beginnen rap te stijgen. De kinderen die van 1997 tot pakweg 2010 zijn opgegroeid met Gran Turismo en The Fast and The Furious hebben nu het geld om eindelijk hun droomauto te kopen. Die geven minder om Porsches en Ferrari’s, maar juist om de auto’s die wél aanwezig waren in Gran Turismo.

Ongekroonde JDM koning

De Honda NSX Type-R is misschien wel de ongekroonde koning van het JDM-spectrum. Zeer hoogwaardige techniek, fabelachtige balans en een exotische middenmotor-layout. Er zijn er in totaal 483 van gebouwd. Op dit moment staat er een bijzonder rood (Formula Red) exemplaar te koop bij Speedart Motorsports.

250.000 euro

De prijzen van de NSX Type R zijn flink aan het stijgen de laatste tijd. Dit exemplaar moet namelijk omgerekend 251.500 euro kosten! Voor een Honda uit de jaren ’90. De peperdure youngtimer heeft bijna 50.000 km gelopen. De kilometerstand is af te lezen: 49.617 km. Maar wat nog meer opvalt is de snelheidsmeter. Die is on-Japans optimistisch.

Optimistisch

De Honda NSX Type-R heeft namelijk een topsnelheid van 180 km/u. De snelheid is begrensd (Wouter weet er alles van), uiteraard. Maar ook zonder begrenzer is 275 tot 280 km/u de absolute max. Nu is de Type-R niet een peperdure youngtimer die je dagelijks ziet, laat staan dat je erin zit. Maar een topsnelheid van 340 km/u is bijzonder optimistisch.

Formula Red

De auto, afkomstig uit december van 1992 is helemaal perfect uitgevoerd. Formula Red aan de buitenkant en een rood-zwart alcantara interieur. De stoelen zijn van een combinatie van Kevlar en carbon. Verder krijg je vooral heel erg veel niet op een NSX Type-R, juist om meer sensaties te geven. Dus wat zegt u: kopen of toch maar gaan voor de gedoodverfde keuze, een 964 RS die ongeveer hetzelfde kost?