Wachttijd gaafste limousine helaas bekend

De wachttijd van de gaafste limousine is bekend, helaas.

Toegegeven, de gaafste limousine is niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn meerdere gegadigden. Natuurlijk komen er vooral heel erg veel Duitsers naar boven. In mindere mate zijn er ook Japanse en Amerikaanse contenders.

Jaguar XJ

Maar er zijn er twee stijlvolle slagschepen die voornamelijk boven komen drijven: de Maserati Quattroporte en de Jaguar XJ. Voor ondergetekende is de Brit de gaafste limousine in zijn klasse. Een bijzonder geslaagd en afwijkend exterieur design, een fraai en verzorgd interieur plus een paar karakteristieke motoren, waarvan de supercharged 5.0 V8 het hoopgtepunt is, maar het is niet zozeer de motor die ‘m gaaf maakt.

Niet leverbaar

Helaas is het huidige model niet meer leverbaar. Deze werd 10 jaar geleden geintroudceerd en het is nu voorbij. Het zal jullie zijn opgevallen dat er nog geen opvolger is. Komt deze nog, hoor ik u vragen? Maar natuurlijk hebben we het antwoord, dankzij het doorgaans uitstekend ingelichte Britse Autocar. De XJ komt, maar hij wordt heel erg anders én je zult even moeten wachten.

Corona

De reden is vrij simpel: corona. Althans, dat is de hoofdreden. Er speelt nog iets mee en dat is het feit dat de auto simpeklweg te weinig geld in het laatje legt. De XJ is een peperdure auto met enorme marges, maar de verkoopcijfers zijn relatief gezien heel erg laag. Aangezien de economie nu waarschijnlijk een dipje gaat krijgen, heeft Tata (de eigenaar van Jaguar Land Rover) besloten de boel te herstructureren en de komst van de XJ uit te stellen.

Geduld

De auto stond eigenlijk gepland voor 2020, nu dus. Maar je zult dus geduld moeten hebben, want de introductie wordt nu uitgesteld tot het einde van 2021. De wachttijd voor de gaafste limousine is dus anderhalf jaar. De volgende Jaguar XJ gaat wel een enorme breuk worden met de vorige edities. Het wordt gelukkig geen crossover. Jaguar vindt zijn heritage zeer belangrijk en zal daardoor de XJ enkel als grote sedan gaan bouwen, zoals ze al 50 jaar doen (een coupé uitzondering daargelaten). De aandrijflijn is dan weer wel helemaal nieuw. In navolging van de I-Pace zal ook de XJ volledig elektrisch zijn.

Grote stap

Dat is een grote stap, daar het huidige model niet eens leverbaar was als (plug-in) hybride. Jaguar heeft als doel om de XJ wel de typerende rijeigenschappen mee te geven: voornamelijk comfortabel, maar sportief als het moet. Dat wist Jaguar overigens al goed voor elkaar te krijgen bij de I-Pace, dus met de lagere XJ moet dat geen probleem zijn.