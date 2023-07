Perez gaat niet meer proberen kampioen te worden

Max Verstappen kan opgelucht ademhalen: Perez heeft nu als doel om tweede te worden.

Het valt niet mee om naast Max Verstappen te rijden. Daar zijn al zijn teamgenoten achter gekomen, en inmiddels ook Sergio Perez. In het begin van het seizoen was de Mexicaan nog vol goede moed en sprak hij zelfs over de wereldtitel, maar hij is nu genoodzaakt een toontje lager te zingen.

Dat Perez minder snel is dan Verstappen is natuurlijk geen schande, maar de laatste tijd was het verschil toch wel erg groot. Nadat hij vijf keer op rij Q3 niet wist te halen in een superieure auto, begon het toch een beetje gênant te worden.

Checo is daarom genoodzaakt zijn doelen iets bij te stellen. Tegenover de Spaanse krant Marca zegt hij nu dat zijn doel is om runner-up te worden (of beter gezegd: te blijven). Zijn droom om kampioen te worden heeft hij dus toch maar uit zijn hoofd gezet.

De prioriteit is om voor de zomer nog twee goede resultaten neer te zetten. “Ik hoop in Hongarije op het podium te staan,” aldus de Mexicaan. Daarbij zou het natuurlijk wel handig zijn als hij deze keer Q3 haalt.

Checo voelt zich ook genoodzaakt om zijn prestaties tot nu toe te verdedigen. “Ik ben niet tweede in het wereldkampioenschap door een wonder, ik heb twee races gewonnen en ik heb een aantal slechte races gehad, maar ik ben er nog steeds.”

Als Perez tweede wil blijven in het kampioenschap zijn Alonso en Hamilton zijn grootste rivalen. Alonso staat maar 19 punten achter op Perez, maar Aston Martin lijkt wat terug te zakken. Checo heeft daardoor wellicht meer te vrezen van Sir Lewis. Die staat 35 punten op hem achter en stond de afgelopen vier races drie keer op het podium.