Vrouw van Perez steunt bevallige actrice tegen Verstappen

The plot thickens. De vrouw van Sergio Perez steunt actrice Claire Holt en haat dus Max Verstappen.

Gisteren brachten we je al het wereldschokkende nieuws dat een Australische actrice onze held Max Verstappen een humeurige baby vindt. Claire Holt speelde in verschillende TV-Series en is kennelijk groot F1 fan. In 2021 zei ze nog volmondig dat haar hele gezin in kamp Verstappen zat in de strijd tegen Hamilton. Maar het kan verkeren, want nu Verstappen alles wint, is zij voor Perez geworden. Een gevalletje identificeren met de underdog wellicht. Op zich niks mis mee.

Behalve dan dat de opmerking over humeurige baby Max niet lekker viel bij het forse contingent Max-fans dat de wereld rijk is. Zij gingen los op Claire, die daarop aangaf een en ander hilarisch te vinden en bleef staan bij haar woorden. Fair enough. Daarmee was de kous wel af, dachten wij. Maar nee hoor! Deze muis waar jullie allen van smullen ondanks de blasé reacties in de comments, krijgt nog een staart.

Nu heeft namelijk de vrouw van Perez zich in de strijd gemengd door de opmerking van Claire keihard te liken op de socials. Je kan je het moment dat Perez hiervan leerde goed voorstellen. ‘Zucht, doe nou even niet…’. Maar ja, het leed is nu al geschied uiteraard.

Nu is Carola Martinez natuurlijk niet Sergio Perez zelf, maar wel zijn betere helft. Je weet hoe die dingen langzaam kunnen gaan etteren in een team. Dit soort kleine ergernissen bedoelen we dan, uiteraard. Eerder noemde Max’ moeder Perez al een vuile vreemdganger.

Daar Max echter steengoed is en Sergio regelmatig niet in Q3 komt, zal Sergio weten dat als dit escaleert het maar op een manier afloopt. Volgend jaar dan toch Tsunoda naast Verstappen bij Red Bull Racing na dit bijzondere avontuur? Ay Caramba!