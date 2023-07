Wie biedt zes ton voor deze Porsche 968?

Dit is niet de goedkoopste transaxle Porsche, maar wél de gaafste.

Het leuke aan de transaxle modellen van Porsche is dat ze niet alleen leuk zijn, maar ook relatief betaalbaar. Dat geldt met name voor de 924 en 944, maar ook een 968 is niet onbereikbaar. Al gaat die vlieger niet op voor dit gele exemplaar… Dit is wel degelijk een auto voor de Jerry Seinfelds van deze wereld.

Je raadt het al: dit is geen doorsnee Porsche 968. Het betreft namelijk een Porsche 968 Turbo S. Waar de Turbo S-versie van de 911 met bosjes wordt verkocht, was dit bij de 968 een extreem zeldzame versie. Er zijn namelijk maar 14 stuks gebouwd. Dit exemplaar is nog eens extra bijzonder, want dit is een prototype.

De 968 Turbo S is de ultieme evolutie van de viercilinder transaxle modellen. Het begon allemaal met een bescheiden 125 pk in de 924, maar in de 968 Turbo S heb je 305 pk en 500 Nm tot je beschikking.

De 968 Turbo S is ook 20 kg lichter dan de standaard 968. Net als in de CS moet je daarvoor wel wat offers brengen. Zaken als een elektrisch bedienbare ramen, centrale deurvergrendeling en een achterbank zijn allemaal bestempeld als overbodige luxe.

Het onderstel is ook aangepakt. De Turbo S is 17,8 mm lager dan een normale 968 en is tevens voorzien van een sperdifferentieel. De auto is ook uitgerust met de remmen van de 911 Turbo 3.6.

Qua uiterlijk de Turbo S eenvoudig te herkennen aan de grote spoiler, die ook verstelbaar is. Andere herkenningspunten zijn de voorspoiler en de NACA-ducts op de motorkap.

Porsche heeft dus geen half werk geleverd met deze variant. Sterker nog: ze waren eigenlijk te ver gegaan, want de auto werd een beetje te duur. Daarom zijn er uiteindelijk maar 14 stuks gebouwd (inclusief dit prototype), terwijl er oorspronkelijk 100 gebouwd zouden worden.

Nadat Porsche klaar was met het prototype kwam het in handen van Sven Quandt. Die achternaam doet wellicht een belletje rinkelen en inderdaad, dit is de zoon van Herbert Quandt, de redder van BMW.

Deze unieke Porsche 968 Turbo S zal volgende maand geveild worden tijdens de Monterey-veiling van RM Sotheby’s. Om deze auto te bemachtigen moet je een flinke zak geld meenemen, want het veilinghuis verwacht een opbrengst van 600.000 tot 800.000 dollar.