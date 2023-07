BREEK: Muscle cars zijn de dood op wielen

Uit data van de Insurance Institute for Highway Safety blijkt dat muscle cars praktisch de dood op wielen zijn.

Auto’s zijn natuurlijk extreem gaaf, zeker de mooiste, dikste, snelste en meest krachtige. Helaas zijn het ook objecten waar sommigen hun einde in of door vinden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor vrijwel alles, van satéprikkers tot vallende kokosnoten. Maar dat is geen reden om het gevaar maar helemaal weg te relativeren.

Het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety, een nonprofit organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid van vervoer, presenteert elke drie jaar data van hoe het gesteld is met de veiligheid op Amerikaanse wegen. Daarbij hoort ook het macabere onderwerp van hoeveel dodelijke slachtoffers er vallen. Normaal gesproken werd niet verder gespecificeerd in welke auto’s dit gebeurde. Maar nu heeft het IIHS dat voor het eerst wel gedaan. Er is een top-21 gemaakt van de meest dodelijke auto’s. Luguber, maar ja, de cijfers liegen niet (of wel?).

Wat blijkt: onder de top-21 zitten verrassend veel muscle cars. De Dodge Charger, de Chevrolet Camaro, de Dodge Challenger en de Ford Mustang staan allemaal op het lijstje. De IIHS speculeert dat deze bleppers niet alleen krachtig en snel zijn, maar ook met marketing aan de man (m/v/i) gebracht worden die ‘agressief rijden’ zou uitnodigen. Waar ze dit verder op baseren, wordt niet duidelijk. Waarschijnlijk op onderbuik gevoelens over toxische mannelijkheid en dergelijke.

The deadly record of these muscle cars suggests that their history and marketing may be encouraging more aggressive driving. David Harkey, Karen IIHS president

In de top-10 staan verder de Mitsubishi Mirage G4, Mitsubishi Mirage hatchback, Hyundai Accent, Chevrolet Spark, Kia Rio, Nissan Altima en Kia Forte. Nou niet bepaald het type auto’s dat je associeert met ‘agressief weggedrag’. Hooguit met passief agressief weggedrag. De rest van het lijstje staat ook vol met over het algemeen sneue auto’s, uitsluitend van Aziatische of Amerikaanse makelij. Europeanen vinden we opvallend genoeg niet terug in de lijst. Die zijn kennelijk allemaal premium veilig.