Perfecter dan deze zeldzame BMW Alpina wordt het niet

En hij staat ook nog eens te koop!

BMW krijgt het maar zwaar te verduren de laatste tijd. De nieuwe designrichting onder leiding van Adrian van Hooydonk is lekker uitgesproken, maar de reacties over met name de gigantische nieren zijn heftig. Qua design wenst menig BMW-fanboy een tijdreis naar de jaren ’80 en ’90. Elke BMW was simpel, herkenbaar en op zijn eigen manier uniek. Een hoogtepunt was de BMW 6 Serie (E24).

De lange coupĂ©, toen nog de top-of-the-line van BMW, werd ook wel sharknose genoemd. Dat had hij te danken aan de lange, spitse neus. In die neus lag in de topversie, de M635 CSi, een 3,5 liter grote zes-in-lijn. Het aantal pk was (voor deze tijd niet zo indrukwekkend) een adequate 220 pk, om en nabij. Voor wie dat niet genoeg vindt, was daar Alpina. De ondertussen bijna volledig ingeburgerde ‘tuner’ bestond ten tijde van de E24 ook al. Dit zwarte exemplaar is door het bedrijf bij de kladden gepakt en het resultaat is geweldig. Hij heet Alpina B7, niet te verwarren met de huidige B7, op basis van de 7 Serie.

Het exterieur is sinister zwart. Maar dan ook echt alles is in het zwart uitgevoerd, van de sierstrips in de bumper tot de omlijsting van de ramen. De karakteristieke ‘multispokes’ van Alpina zijn al jaren een fenomeen, daarom zijn die ook te vinden op dit exemplaar uit 1987. In het interieur is er eveneens uniciteit, niet in het zwart maar in het felrood. Alles, behalve het centrale stuk van het stuur, is felrood. Niet perse het mooiste, maar wel het meest opvallende wat je kunt kiezen. En warempel: zo’n prachtbak als deze B7 komt ermee weg.

Op motorisch gebied is er goed en slecht nieuws. Goed nieuws: qua kracht is het aantal flink toegenomen tot 320 pk en 520 Nm. Het nadeel: er is 10 pk vanaf geknepen. Door WLTP vermoedelijk antieke milieu-eisen moest er een katalysator op de auto gemonteerd worden. Ook dit kun je zien als goed nieuws, want slechts 17 B7’s werden uitgevoerd met de cat. Een extra zeldzame auto, maar al betekent de katalysator een Nm-toename van zo’n drie stuks, het had dus 330 pk kunnen zijn. Desalniettemin sprint de auto naar 100 km/u in 5,8 seconden en is het einde pas in zicht bij 265 km/u. Netjes, voor een 32 jaar oude auto.

De auto behoort tot een youngtimercollectie die onder de hamer gaat bij RM Sotheby’s. Je moet er tussen de 140.000 en 160.000 euro voor over hebben. Je moet wat over hebben voor zo’n prachtige youngtimer.