BMW M850i xDrive Convertible: rijtest en video

Dakloos in BMW's M850i xDrive. Waarom zou je eigenlijk nog een coupé willen als dit op de markt is?

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Ik kan het je bijna horen denken: ‘Jaja, net zoals de M850i maar dan zonder dak, ok doei!’ maar blijf even hangen. Er komt namelijk net iets meer bij deze auto kijken dan alleen dat.

Natuurlijk, een deel van de basisingrediënten is hetzelfde: een 2+2 met ruimte op de achterbank voor mensen zonder benen, bijvoorbeeld. Hetzelfde interieur, grofweg hetzelfde exterieur en natuurlijk de aandrijflijn: het is allemaal hetzelfde. Maar er zijn ook een aantal wezenlijke verschillen.



Ik ben geen liefhebber van cabrio rijden. Begrijp me niet verkeerd, ik heb er niets tegen, maar leg mij de keuze voor tussen twee auto’s die in beide carrosserievormen beschikbaar zijn en ik zal zonder uitzondering voor de coupé kiezen. De redenen daarvoor zijn talrijk: ik vind coupés doorgaans fraaier vormgegeven bijvoorbeeld. En ze zijn ook eigenlijk altijd beter omdat ze meer stijfheid in het chassis hebben en dus beter rijden. Ze gaan minder snel piepen en kraken, ook. En bovendien zijn ze stiller als je dicht rijdt, zeker op hoge snelheid. En ik houd van hoge snelheid.



Maar soms zijn er auto’s die je aan het denken zetten. De BMW 8 Serie Coupé bijvoorbeeld. Ik zou zelfs als ik het geld had niet snel zo’n ding kopen. Te groot, te zwaar, te log. Ik heb er hetzelfde mee als met een S-Klasse Coupé: ik vind het niet een auto die bij me past. Meer iets voor mensen die zo oud zijn als mijn ouders. Of de ouders van mijn ouders, zelfs. En ik ben me ervan bewust dat Wouter er heel veel lol mee had en overal dwars ging, maar het trekt me gewoon niet zo, dit concept auto.



Maar misschien verandert dat cabriodak wel meer dan ik kan vermoeden. Zoals gezegd: de basis is hetzelfde. Een achttraps Steptronic automaat die de krachten van een 4.4 liter geblazen V8 te verwerken krijgt, te weten 530 pk en 750 Nm koppel, daar is weinig mis mee. En hoewel de cabrio 0,2 seconden langzamer naar de 100 sprint, kunnen we 3,9 seconden nog altijd niet traag noemen. De begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur is ook rap bereikt, want het blok blijft er lekker aan sleuren, zo merken we op de Portugese snelwegen. Kortom: de prestaties zijn dik in orde.



En ook qua sturen is er niets mis met de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio. Toch komen hier wel wat verschillen om de hoek kijken. Zoals gezegd: een cabrio is minder stijf. En de engineers van BMW hebben daar niet te moeilijk over gedaan. Natuurlijk, er is wat versteviging aan het chassis toegevoegd om de flexibiliteit van de koets binnen de perken te houden. Maar men heeft niet geprobeerd eenzelfde mate van sportiviteit als de coupé in deze auto te verwerken. Gevolg van deze keuze is dat de auto ook iets zachtere demping heeft meegekregen en dat het totale pakket van de 8 Serie Cabrio iets meer op comfort is afgestemd. Mocht je dus nu een coupé rijden en over willen stappen op een cabrio, dan krijg je toch wel een licht gewijzigd karakter, los van de zonneschijn op je bolletje.



Niet dat de BMW 8 Serie Cabrio nu ineens als een sompig hok stuurt, alles behalve. Het is meer dat de echt scherpe kantjes er een beetje afgevijld zijn, omdat het voor BMW geen zin had een kneiterharde afstemming te gebruiken voor een auto met meer flexibiliteit in de koets. Wees echter niet bang dat je op een luchtkussen de bocht door zeilt, want met de rijmodus in Sport Plus is een potje stevig hoeken nog steeds prima mogelijk. De V8 is in Comfort-modus lekker relax, maar wordt de Sport of Sport Plus modus gekozen dan gaat het serieus hard van bocht naar bocht.



Bovendien is het onderstel ontzettend intelligent, want op basis van GPS gegevens wordt er al nagedacht over de volgende bocht die je aanvalt en wordt de demping zo ingeregeld dat de auto zo min mogelijk overhelt. Het gevolg is dat je de auto veel vlakker en strakker een bocht door kan hoeken dan je zou verwachten van zo’n grote, zware auto. Bovendien vreet het onderstel oneffenheden op alsof ze niet bestaan en voelt de auto in de sportievere rijmodi typisch als een BMW: met veel gevoel en verfijning, maar bovenal sportief. Er zou iets meer gevoel en communicatie in het stuurwiel mogen zitten, maar dan zijn we wel echt bezig met de spreekwoordelijke slakken en het zout. De xDrive-aandrijflijn is voordien van het M-Sport sperdifferentieel, waardoor een beetje glijden hier en daar ook tot de mogelijkheden behoort.



Kortom: dik in orde allemaal. Toch moeten we ook een paar kritische nootjes plaatsen. Om te beginnen: het interieur isoogt niet heel modern. Er is niets mis mee, maar BMW kan echt nog wel wat stappen maken, met name op het gebied van afwerking. Sommige naden zijn echt gigantisch te noemen voor een merk dat zich als premium profileert. Ander dingetje is de airscarf, die wel probeert wat warme lucht in m’n nek te blazen, maar amper in die opzet slaagt. Maar dat is het ook wel zo’n beetje, verder hebben we weinig te klagen.



Of het moet om het kostenplaatje gaan. Een 8 Serie Cabrio kun je op dit moment vanaf €134.303 op je oprijlaan zetten. Dan heb je de 840d, een zescilinder diesel met 320 pk en 680 Nm koppel die je in 5,2 seconden naar de honderd jakkert. Stiekem is dat misschien wel de betere keuze, want je hoeft minder vaak te tanken op weg naar Zuid Europa, je hebt een zes-in-lijn in de neus (toch een beetje zoals het heurt in een BMW) en je bent nauwelijks langzamer dan de 850i. Een sprint naar honderd in 5,2 seconden is niet iets waar je je lullig om hoeft te voelen. De M850i xDrive staat op een euro na voor €45.000 meer in de configurator: €179.302 euro dus. Dat het veel geld is daar zijn geen misverstanden over, maar ik vind vooral het verschil ten opzichte van de diesel opmerkelijk. Er komt ook nog een bravere benzineversie en een M8 natuurlijk, om de gaten een beetje te vullen.



Het is mijn type auto niet, maar ik begrijp dit type auto wel. Dit is beter dan de coupé namelijk. Met de kap dicht is dit namelijk een ultieme snelwegcruiser. Natuurlijk, er is iets meer windgeruis bij 160 kilometer per uur dan in de coupé, maar alsnog is dat verwaarloosbaar. Je rijdt met deze auto op hoge snelheid in alle comfort naar het zuiden van Europa. Of verder. Kap dicht, airco aan, muziekje uit de heerlijke geluidsinstallatie en je bent binnen no time daar waar je zijn moet. Eenmaal aangekomen in het zuiden zak je even tot net onder de 50 kilometer per uur om de kap in 15 seconden te openen. En daarna heb je de keuze: flaneren op een boulevard of rammen op een bergpas. Er zijn natuurlijk meer auto’s die dat kunnen, maar ik ken er weinig die het allemaal zo goed kunnen. En juist dat open dak maakt het helemaal af in het geval van de 8 Serie. Deze auto moet een coupé zijn. En wil je toch liever de coupé? Dan wacht je even op de M8. Filmpje!

Foto’s: BMW