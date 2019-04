Binnenkort heb jij geen herten meer in je grille

Dierenliefhebbers opgelet.

U kent ze wel, die ludieke stickers achterop auto’s met de tekst ‘ik rem voor dieren’. Klinkt leuk en moralistisch gezien een goede boodschap, maar in de praktijk gaat het soms lastig. Herten of reeën willen soms abrupt de weg oversteken en dan is zelfs de snelste van de snelste reactietijd geen garantie op ontwijken.

BIJ12, een uitvoerend bedrijf in provincies, registreerde dat er jaarlijks 6.300 ongelukken gebeuren in Nederland waar een ree het leven laat. Zo’n 35 procent van die ongevallen gebeuren op provinciale wegen en in de maanden maart tot en met mei zijn de beesten extra actief, dan is er ook extra kans op aanrijdingen. Er worden al allerlei (passieve) maatregelen toegepast, zoals rasters, faunapassages, wildreflectoren, waarschuwingsborden en het aanpassen van de maximumsnelheid. Ook de dieren afschieten wordt gezien als een preventieve methode, maar voor alle bovenstaande maatregelen geldt dat de effecten (nog) niet goed gemeten zijn.

Vandaar dat het tijd is voor een wat actievere maatregel. BIJ12 start een proef met een nieuw high-tech preventiemiddel, in de gebieden waar het het vaakst fout gaat. Bepaalde plekken in Utrecht en Gelderland krijgen paaltjes langs de weg die reageren op koplampen van auto’s. De automobilist merkt er weinig van, maar de reeën krijgen bepaalde licht- en geluidssignalen die de dieren moeten afschrikken. Een virtueel hekwerk wordt het genoemd.

Ook wordt gemeten hoe vaak de reeën toch nog op de plekken te vinden zijn. Met zandstroken kan worden gemeten hoe vaak de herten langslopen. Dat wordt twee keer per week gemeten. Beide deze maatregelen moeten aantonen dat de reeën niet meer langs de weg te vinden zijn. Zodat weggebruikers zich niet het leplazarus schrikken wanneer ze de provinciale wegen gebruiken.