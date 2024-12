Man stelt 911 S/T als rijdende middelvinger samen

400.000 euro uitgeven en je Porsche 911 S/T zo belachelijk samenstellen. Deze man doet het.

Een nieuwe auto samenstellen. Het blijft voor velen van ons bij dromen. Zeker als het op een exclusieve Porsche aankomt. Heb je diepe zakken, dan kun je qua personalisatie helemaal losgaan. Een klant van Porsche besloot het personalisatieprogramma in de zeik te nemen. En Porsche zei: vinden we goed!

911 S/T samenstellen met humor

Als je als autoverzamelaar al genoeg leuk speelgoed hebt moet je wat anders verzinnen om jezelf te vermaken. Om een grapje uit te halen met het internet, de Porsche-dealer en zichzelf stelde Drew Coblitz zijn Porsche 911 S/T á 400.000 euro op unieke wijze samen. Het resultaat is een rijdende middelvinger op wielen. Dat kunnen we altijd wel waarderen!

Ten eerste is de spec lekker saai. Alles zwart en grijs, aldus Coblitz op zijn Instagram. Van de kleur tot de remklauwen en van stickers tot velgen. Het komt allemaal neer op zwart en grijs. Ontzettend leuk voor een begrafenisauto, maar een 911 S/T past toch wat meer kleur, niet? Dit is echter niet het meest opmerkelijke aan de auto.

Coblitz vond het wel lollig om de auto te voorzien van een unieke persoonlijke touch. Porsche staat het toe om een persoonlijk boodschap te verwerken in de deurlijsten. Denk aan je eigen naam of een getal. Coblitz gooide het over een andere boeg. De kersverse ST-eigenaar koos ervoor om de zin “Live Laugh Love” aan de bestuurderskant in de deurlijst te zetten en “Your mum” aan de passagierskant. Geen probleem, aldus zijn lokale Porsche-dealer. Verlicht uiteraard.

Daar bleef het niet bij. Op de armsteun mag je van Porsche tegen bijbetaling ook een persoonlijke tekst toevoegen. Say no more, dacht Coblitz. Hij liet de tekst “Elbow Here’ verwerken in het leder van de armsteun. Complete onzin, maar het zal de Porsche-rijder een zorg zijn.

I stuck with the black interior as I wanted the special steering wheel the ST gets and uhmmmm, the ability to test out how dumb custom exclusive dept door sill plates and an armrest could be customized and uh…nailed it

Er zit wel degelijk een serieuze boodschap achter al deze ongein. Coblitz is van mening dat mensen de Porsche GT-producten de laatste tijd té serieus nemen. In een wereld waar alles draait om verkoopwaarde of op sociale media je PTS-spec tonen in de hoop dat andere mensen kwijlen van je keuzes, gooide deze ST-rijder het over een andere boeg. De verkoopwaarde zal hem een worst zijn en wellicht kunnen ze er in Stuttgart ook om lachen.