Nieuwe Peugeot e-3008 lekt als mijn opa na Oktoberfest

De nieuwe Peugeot e-3008 lekt keihard op het gouwe ouwe internet. HEEEEET!!!!

Elektrisch. Crossover. Coupe-esque daklijn. Hip. Happening. Jong. Dynamisch. We willen het allemaal tegenwoordig. Om met Theo Maassen te spreken, er is kennelijk behoefte aan en wie zijn de autofabrikanten dan om daar niet aan te voldoen?

Peugeot sowieso niet. Die hebben namelijk de e-3008 in de startblokken staan. Dat is een auto die helemaal perfect voldoet aan alle wensen en eisen van de moderne klant van tegenwoordig. Vandaag lekten er een paar foto’s (nog voordat deze officieel is onthuld) en Peugeot reageerde heel sportief: ze gaven de gelekte foto’s vrij.

Daarom is het fotomateriaal nog vrij beperkt qua aantal en is de informatie voorziening vrij summier. Maar hey, heet autonieuws is heet autonieuws en het is aan ons om dat met jou te delen! Dus we hebben de nieuwe foto’s voor je.

Nieuwe Peugeot e-3008 gelekt: wat vinden wij?

Wat we zien? Ja, een nieuwe stijl crossover coupé en eerlijk is eerlijk, het apparaat ziet er kloek uit. Voornamelijk omdat het meer een liftback is dan een echte crossover. Er zitten lekker grote wielen onder en de ruimte in de wielkasten is vrij beperkt. Voor wat het moet zijn, is het een geslaagde auto.

Maar dan praten we puur over design. Dat is subjectief en werkt het beste als je de auto in het echt ziet. Overigens hebben we er zelf ook nul verstand van uiterlijk vertoon (check onze kleding maar eens), dus laten we het ontwerp dat voor wat het is.

Tot 700 km range

Dan het interieur. De e-3008 is de eerste Peugeot met een nieuwe generatie i-Cockpit. Mocht jij fan zijn van een klein stuurtje op schoot, dan kun jij je lol niet op met. We zien een klein en niet al te rond stuur. Er is veel gebruik gemaakt van hoogwaardige stoffen zonder dat er leer in zit. Met name de armsteunen hebben een toffe velours look.

Belangrijk om te weten, de Peugeot e-3008 is de eerste die op het nieuwe STLA-platform staat. Dat is een nieuw modulaire bodemsectie die de EMP2-platform vervangt. In de toekomst zullen er veel meer nieuwe Stellantis-producten op komen te staan.

Dit betekent aanzienlijk betere specificaties, zoals een range tot wel 700 km! Natuurlijk, wellicht haal je dat alleen als het 30 graden is, maar dankzij de benzine en dieselauto’s hebben we nu al in september een week lang 30 graden. Dus wat dat betreft sluit dat mooi op elkaar aan.

De officiële onthulling staat gepland voor 12 september.