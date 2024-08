Jaguar veegt ALLE modellen van tafel voor ‘baanbrekende’ EV

Een nieuw Jaguar is binnenkort hier, maar niet voordat het Britse merk al hun modellen de laan uit stuurt.

Kleine anekdote: ondergetekende schrijft alweer meer dan zes-en-een-half jaar voor Autoblog. Een paar dingen blijf je altijd onthouden. Je eerste artikel, je beste artikel en in mijn geval de eerste keer dat ik met de pen in de hand een livestream aan het bekijken was voor een gloednieuwe onthulling. En de eerste auto waarmee dat gebeurde? De Jaguar I-Pace.

Jaguar

Wat ik des tijds nog niet wist: dit zou de laatste keer zijn dat Jaguar een volledig nieuwe serieproductieauto zou onthullen, tot de dag van vandaag. Ja, indertijd zijn vrijwel alle modellen licht gefacelift, maar niks volledig nieuws onthuld. Hoe overleeft een merk meer dan zes jaar zonder nieuwe modellen?

Je zou zeggen door de modellen die ze nog wel hebben lekker te houden, maar dat wordt ook lastig. De XE en XF zijn ten einde gekomen. De F-Type is ook definitief niet meer in productie. De E-Pace is er ook nog maar hangt aan een zijden draadje, zelfs de I-Pace zou er binnenkort uit gaan! Dan blijft over de F-Pace maar je raadt het al: die gaat het ook niet overleven. Wat blijft er dan over? Eh, helemaal niks.

Geen auto’s verkopen

Betekent dat niet dat je merk bankroet is? Nee, zeker niet. Het is allemaal ingecalculeerd, zo meldt manager Rawdon Glover aan Autocar. Jaguar komt eind dit jaar met een ‘baanbrekende’ EV-concept die eind 2025 onthuld wordt als een nieuwe elektrische GT die voor het merk een nieuw tijdperk in gaat luiden. Daarover zo meer, want die gaat in 2026 in productie. Daar gaat iets bijzonders gebeuren: alle Jaaags vallen weg als bakstenen, zelfs de F-Pace houdt het halverwege 2025 voor gezien. Dat betekent dat Jaguar bijna een jaar geen auto in elkaar gaat schroeven en moet overleven op reserves en waarschijnlijk aanbetalingen voor de EV’s. Een jaar geen auto’s verkopen, je moet het maar durven.

Nieuwe EV’s

De nieuwe richting van Jaguar krijgen we dus te zien dit jaar in december middels een concept car. Met uitzondering van een paar concepts was Jaguar er altijd goed in om hun concepts ongewijzigd in productie te nemen, dus dat vormt een goede verwachting. Ook wordt die concept begin 2025 bijgestaan door twee andere aankomende modellen: een wulpse EV-sedan en een flinke EV-SUV. Jaguar heeft al eens gezegd dat ze concurrenten voor de Bentley Flying Spur en Bentayga voor ogen zien, dus dat is een grote ambitie.

Identiteit

Misschien wel belangrijker dan ooit tevoren: hoe gaat Jaguar hun identiteit in de nieuwe EV’s verwerken? Glover bevestigt bijvoorbeeld dat deze modellen ‘op niks van oude Jaguar-modellen gaan lijken’. Er zouden zelfs geluiden gaan dat de ‘leaper’, het welbekende Jaguar-logo van een Jaguar die een sprong inzet, zou verdwijnen. Glover ontkent dat, maar zegt wel dat de signatuur een ‘ontwikkeling’ doormaakt. Een sprong vooruit, har-har. Hetzelfde geldt voor de naamstructuur, al is dat niet iets waar Jaguar heel traditioneel in is geweest met hun Pace-praktijken.

Strategie

Het hele gamma wordt dus gestript, om plaats te maken voor de Jaguar van de toekomst. En dat is EV. Dat terwijl vrijwel elke mainstream-fabrikant nu aankondigt de EV-keutel in te trekken. Jaguar doet dat niet. Glover denkt dat de EV’s van het merk meer pijlen op hun boog hebben dan enkel het welbekende actieradius- en opladen-riedeltje. Verder klinkt het allemaal nog wat abstract, dus we gaan het zien.

Foto’s zijn van de Bertone Jaguar B99 Concept uit 2010.