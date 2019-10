Peugeot e-208 GT Line: rijtest en video

De nieuwe Peugeot 208 is niet alleen volledig nieuw, hij is voortaan ook als elektrische auto te krijgen: de e-208.

Het is een belangrijke auto voor Peugeot, de 208. En nu is het ook nog eens één van de nieuwe spelers in het compacte elektrische segment. Reden genoeg om ermee te gaan rijden tijdens de introductie van de geheel nieuwe Peugeot 208 in Portugal, in de buurt van Lissabon.



We zien de laatste tijd twee verschillende trends als het gaat om elektrische auto’s. Enerzijds zijn er de fabrikanten die kiezen voor een volledig elektrische modellijn, zoals Renault met de ZOE doet, en Volkswagen met de ID3. Dat heeft natuurlijk voordelen, want als je in de ontwikkeling van je platform geen rekening hoeft te houden met het toepassen van verbrandingsmotoren, heb je potentieel meer vrijheid om de elektrische aandrijflijn zo efficiënt mogelijk in te passen.

Aan de andere kant: een platform ontwikkelen kost enorm veel geld. Dus als je één platform kan ontwikkelen waarop je meerdere soorten aandrijflijnen kan toepassen, dan is dat potentieel goedkoper dan twee verschillende platforms ontwikkelen. Bovendien kun je dan een ‘gewone’ auto aanbieden aan je klanten, maar dan met elektrische aandrijflijn. Daar waar er zeker een groep klanten is die interesse heeft in de uitstraling van duurzaamheid en technologische vooruitgang (zoals bij een volledig elektrische auto vaak het geval lijkt), is er ook absoluut een groep klanten die best elektrisch wil rijden, maar die dat in een ‘gewone auto’ wil doen, onopvallend.

Op die laatste groep heeft Peugeot het voorzien. Met het CMP platform hebben ze een basis waarop ze zowel gewone als elektrische Peugeot 208’s kunnen bouwen. En dat resulteert er dus ook in dat de Peugeot 208 niet direct herkenbaar is als elektrische auto, tenzij je de exacte details kent.



Zo is er het kleine ‘E’-symbool op de C-stijl, achter de achterdeuren, is er een laadklep waarachter een stekkeraansluiting schuil gaat en is de grille in detail anders. De horizontale streepjes daarin zijn namelijk niet in chroom uitgevoerd maar in de carrosseriekleur. Dat valt bij dit blauwe exemplaar misschien niet enorm op, maar op andere kleuren, zoals het rood en het geel, zie je het wellicht iets duidelijker.



In het interieur zijn er ook weinig verschillen. Er is een iets andere bediening voor de ‘automaat’ waarop ook een letter B te vinden is. Als je die stand kiest regenereert de auto iets agressiever en kun je eventueel met één pedaal rijden. Uiteraard blijft het rempedaal gewoon werkend, maar als je het gaspedaal op laat komen voel je duidelijker een remmende werking van de motor in deze stand. Zeker ook handig als je bijvoorbeeld bergaf rijdt ergens, lekker je accu’s vullen.



Ook is er een iets andere versie van de iCockpit, waarin uiteraard wat informatie over de batterij op te vragen in. Deze nieuwste versie van de iCockpit maakt bovendien (net als in de nieuwe reguliere 208) gebruik van een soort 3D-effect, waarmee belangrijke informatie als het ware zwevend geprojecteerd wordt voor de secundaire zaken. Of het erg praktisch is kun je je afvragen, maar dat het een gaaf effect geeft is zeker.

Verder zitten wij in een e-208 met GT-Line, dus we hebben sportstoelen met blauwe en groene stiksels die bovendien zijn samengesteld uit een soort jeansstof, gewoon stof en hoogwaardig kunstleder. De stoelen zitten lekker, en geven bovendien veel zijdelingse steun. Andere mooie details van het interieur zijn het 10-inch infotainmentscherm (optioneel op de 208, standaard is 5 inch, optioneel 7 of 10 inch) en de carbon-look afwerking. De pianotoetsen ogen ook nog altijd lekker, al zijn de tiptoetsen die erachter gepositioneerd zijn misschien minder handig. Ze werken op zich goed, maar ze geven geen haptic feedback of iets dergelijks, dus soms is het even gokken dat je ze goed hebt bediend.



Terugkomend op de GT-Line: als Allure is de nieuwe 208 ook uiterlijk al best een knappe verschijning, maar met GT-Line oogt hij echt dik. Het blauwe exemplaar dat wij hebben meegepikt heeft hoogglans zwarte spatbordverbreders als onderdeel van dit pakket, een zwart dak en nog wat andere zwarte accenten. Bovendien zijn er 17 inch wielen gemonteerd. Kan ‘ie goed hebben. De leeuwenklauwen die de voor- en achterlampen moeten uitbeelden zijn visueel ook erg sterk en de zwarte doorlopende balk tussen de achterlichten geeft de nieuwe 208 ook een lekkere brede look. Kortom: ik lust de nieuwe 208 wel.



Ook op het gebied van techniek is de 208 weer lekker bij de tijd. Zaken als adaptive cruisecontrol, voetganger- en fietsherkenning, autonome functies als in- en uitparkeren, actieve remassistent, actieve rijbaanassistent, verkeersbordherkenning en vermoeidheidsherkenning zijn standaard of leverbaar op de nieuwe Peugeot 208. Maar de belangrijkste techniek is natuurlijk die nieuwe aandrijflijn.

De vraag is of de elektrische aandrijflijn gaat bevallen in een auto als deze. De 208 heeft een 100kW (136 pk) sterke elektromotor gevoed door een 50 kWh batterij. Dat betekent dat we in een rappe 8,1 seconden de 100 kunnen aantikken, waarna we nog tot 150 door kunnen versnellen. Niet slecht, maar al die techniek aan boord betekent wel dat er wat meer gewicht mee moet: 1455 kilogram om precies te zijn.



Gelukkig hebben elektrische auto’s als groot voordeel dat de accu’s en motoren laag geplaatst kunnen worden. Dat betekent dat we een laag zwaartepunt hebben en dus relatief weinig rolbeweging van de koets. Bovendien ligt het gewicht tussen de wielen, wat het stuurgedrag ten goede komt. Daardoor stuurt de e-208 wezenlijk anders dan de auto’s met verbrandingsmotoren die we ook reden: minder onderstuur en bovendien rapper.

Met een WLTP-range van 340 kilometer zit je ook niet krap. Natuurlijk kan het beter, maar in deze grootte van auto’s is het een heel nette waarde. De accu’s zijn met een 11 kW drie fase aansluiting in 5,5 uur af te toppen vanaf leeg en snelladen kan in 30 minuten (tot 80% / 270 km range) als dat nodig is. Aan een één fase laadpaal zul je 7,5 tot 8 uur nodig hebben als je de accu’s vanaf leeg tot 100% wil laden.



De e-208 is te bestellen vanaf €36.250, en de GT-Line zoals wij hem reden kost vanaf €39.050. Enerzijds één van de meest betaalbare elektrische auto’s, anderzijds twee keer duurder dan de goedkoopste 208: vanaf €17.580 heb je een 1.2 benzine op de stoep staan. De e-208 is al bestelbaar, maar wordt pas volgend jaar geleverd dus je moet rekenen op 8% bijtelling over de eerste €45.000. Niet dat je boven die €45.000 uit gaat komen met een volle e-208 waarschijnlijk, maar dat terzijde.

Peugeot garandeert daarbij 70% batterijcapaciteit tot 160.000 kilometer of acht jaar. Daarbij geven ze een certificaat af om dit te onderstrepen in geval van doorverkoop van de auto. Dit moet ook een beetje de paniek rond de restwaarde wegnemen, geen slecht idee van Peugeot.



Maar goed, wat koop je nu eigenlijk voor dat geld? Een prima elektrische auto, die leuker rijdt dan dezelfde auto met brandstofmotoren. Niet dat de 208 met een brandstofmotor (75, 100 of 130 pk benzine, 100 pk diesel) een slechte auto is overigens, alles behalve. Het is een goed uitziende, net presterende en betaalbare auto, maar we zijn op een punt aangekomen dat sommige auto’s gewoon beter zijn met elektrische aandrijving. Dit is zo’n voorbeeld. Mits je niet elke dag het hele land door hoeft te reizen zonder ergens tijd te hebben om een beetje te laden, is de elektrische 208 de 208 die je wil hebben.

