Renault ZOE 2019 rijtest en video

Renault heeft de derde doorontwikkeling van de ZOE klaar, maar kan die auto nog mee nu concurrenten als de Peugeot e-208 en Opel Corsa E staan te trappelen om B-segment elektrische rijders bij Renault weg te lokken?

Het risico is natuurlijk dat je met een verouderd concept achter de feiten aan gaat lopen. Maar er is Renault veel aan gelegen om elektrisch door te ontwikkelen. Komend jaar gaat er 1 miljard geïnvesteerd worden in de elektrische tak van het bedrijf en over een paar jaar moeten er acht verschillende modellen te krijgen zijn met elektrische aandrijving.



Op papier ziet het er allemaal niet slecht uit. De accu is 25% gegroeid in capaciteit (52 kWh) maar past nog steeds keurig in de bodemplaat van de ZOE om het gewicht laag te houden. De elektromotor is in eigen huis ontwikkeld en levert 135 pk en 245 Nm koppel. Bovendien is de sprint van 80 naar 120 sneller geworden, het kost nu twee seconden minder tijd om die sprint te slechten. En dat is toch wel belangrijk: een beetje normaal invoegen op de snelweg of inhalen op een B-weg is echt veel vlotter te doen nu.



Laden kan met maximaal 50 kW aan een snellader. Doe je dat, dan plof je in 30 minuten 150 kilometer range in je accu’s. De maximale range bedraagt 395 kilometer WLTP. We kunnen meteen verklappen: je kan daar echt aardig in de buurt komen. Met de gepatenteerde Autoblog.nl rijstijl haalden we een slordige 300 kilometer op één acculading.



Uiterlijk is de ZOE misschien nog wel het minst veranderd. Nu is dat geen ramp, niemand zal de vorige ZOE bejaard of verouderd noemen qua looks, maar er zijn een paar zaken aangepast waardoor je ‘m kan herkennen. Met name de neus is iets gewijzigd met een groter logo dat blauw omrand is, nieuwe luchtopeningen onder de mistlampen en twee extra vouwen in de motorkap. Laden doe je achter dat enorme logo trouwens, daar zit de aansluiting voor AC en DC laadmogelijkheden. Aan een thuislader met 7 kW vermogen kun je in een nachtje de accu volladen, zelfs als je deze volledig leeg gereden hebt. Aan een .



Het interieur is duidelijker veranderd. Hier zien we veel overeenkomsten met de nieuwe Clio, inclusief het verticale infotainmentsysteem (groot optioneel, klein standaard) en het ruim 10 inch brede digitale instrumentencluster. De materialen die gebruikt zijn, zijn grotendeels gerecycled. Zaken als de stoelbekleding en het dashboard hebben al een eerder leven gehad. Bijvoorbeeld als autogordel of spijkerbroek. Overall voelt het interieur kwalitatief wel goed aan, alleen de stoelen zijn wat zacht. Het infotainmentsysteem heeft uiteraard ook de mogelijkheid om de dichtstbijzijnde laadpalen te vinden.



Qua rijden valt het allemaal ook niet tegen. Vlot op de eerste meters, mooi laag zwaartepunt, redelijk neutraal en altijd het volledige elektrokoppel beschikbaar. Bovendien is de nieuwe Renault ZOE bijzonder stil voor een auto van deze grootte. Qua stuurgevoel zou het best iets beter mogen, maar doordat al het gewicht tussen de wielen zit, is er bijna geen onderstuur op te wekken. Het vreemdste is misschien nog wel parkeren: de ‘automaatpook’ heeft geen ‘P’ dus je moet de auto altijd in de neutrale stand en op de handrem zetten. Als je de motor uitschakelt wordt wel automatisch de parkeerrem aangetrokken. Renault heeft overigens ook een ‘B-Mode’ toegevoegd, waarin de auto harder regenereert en afremt op de motor. Helemaal met één pedaal rijden gaat nog niet lukken, maar in ieder geval is er meer remmend vermogen van de motor.



Prijstechnisch gezien is de ZOE ook interessant. Veel volwaardige elektrische auto’s zijn er nog niet te krijgen onder de €35.000 euro maar als je kiest voor een huurcontract voor de batterij, dan kun je al vanaf €25.390 euro. Wil je de batterij erbij kopen dan kost de ZOE je minstens €33.590 euro. Dan heb je wel een iets minder krachtige R110 motor. De R135 versie die wij reden kost je inclusief batterij €35.190 en met een batterijhuurcontract €26.990 euro. De batterijhuur begint bij €74 euro per maand (7500 kilometer per jaar) en loopt op tot €124 euro per maand voor een onbeperkt aantal kilometers. De slijtage van de batterij schat Renault op dit moment in op één tot twee procent per jaar. Overigens kiest wereldwijd ongeveer de helft van de klanten voor batterijkoop. In Nederland zijn dat veel meer auto’s, omdat bij ons (tegen de verhoudingen wereldwijd in) veel meer zakelijke kopers zijn dan particulieren.



Renault heeft met de ZOE nog altijd een ijzersterke troef in handen in dit segment. Natuurlijk, de concurrentie komt eraan. Maar Renault heeft een voorsprong die de rest nog maar moet zien in te halen. Een motor die al jaren doorontwikkeld is, een range die met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt en bovendien een competitieve prijs. De concurrentie kon het nog wel eens moeilijk gaan krijgen met deze ‘ouwe rot’ in het elektrische B-segment.