Dubieuze eer: eerste EV-Ringtaxi is een Jaaaag

De I-Pace is nu te boeken voor een lekker rondje hoeken. Niet zelf, trouwens.

De Nürburgring heeft als bijnaam de Groene Hel. Die naam komt niet uit de lucht vallen. Toen het meer dan 20 km lange circuit nog voor races werd gebruikt was het al een listige baan, maar nu je er ook zelf je rondjes kan doen is de reputatie niet veel verder verbeterd. Kleine ongelukjes gebeuren er tijdens Touristenfahrten (de vrije sessies) dagelijks, grote ongelukken, meestal door oliesporen, zijn ook geen uitzondering. Aangezien mensen toch altijd de drang voelen om een beetje te gassen, naast het feit dat er een verschil is tussen de snelheid van auto’s, ervarenheid alsook kundigheid van de bestuurders en het feit dat het gewoon een zeer lastig circuit is, kan het gevaarlijk zijn op de baan. Bovendien hoeft één foutje er voor te zorgen dat je achterstevoren staat en een leuk verhaal mag ophangen tegen je verzekering.

Meerijden is daarom een nieuwe trend. Voor wie wel de snelheid van een circuit als de ‘Ring wil ervaren maar niet zelf verantwoordelijk wil zijn voor riskante situaties, zijn er Ring Taxi’s. Meestal zijn dit bedrijven die hun eigen slaatje slaan uit de behoefte, maar ook autofabrikanten promoten het nu zelf. BMW doet het al een tijdje, nu is Jaguar hier om mensen rond te taxiën over de Groene Hel.

Dat kan vanaf nu voor het eerst ook volledig elektrisch. Jaguar presenteert de I-PACE Ring eTaxi. Daarmee kun je nu voor het eerst volledig elektrisch een rondje Ring pakken met een professional achter het stuur. Uiteraard gebruikt Jaguar hiervoor de beste versie van de I-PACE, de EV400, die met zijn 400 pk en een sprinttijd van net iets boven de vier seconden bewijst geen slak te zijn. Oké, een heftige sport-sedan als een BMW M5 is het niet, maar het is toch een ‘primeurtje’ voor het merk. Vandaar de dubieuze eer: de meeste merken zijn te druk in de weer met überhaupt een elektrische auto ontwikkelen om een elektrische Ring Taxi op de weg te zetten. Maar goed, Jaguar is dus de eerste. Gefeliciteerd?