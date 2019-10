Prijs Honda e nu officieel bekend

Wat gaat dat kosten, zo'n klein elektrisch autootje?

De Honda e is één van de keuzes voor een elektrische auto in het B-segment. De kleine Japanner lijkt op papier helemaal niet zo potent. Een actieradius van 220 km is verre van het hoogste in zijn segment. Honda zegt dit te compenseren met kwaliteit en technologie. Dat moet blijken, maar het gaat er in ieder geval niet spartaans aan toe in de kleine elektromobiel. Alles leuk en aardig, maar wat kost het?

Na schattingen en buitenlandse prijzen is dan nu de kogel door de kerk: 34.500 euro. Met de configurator kun je de auto nog een beetje aankleden, waardoor een bedrag van meer dan 40.000 euro ook niet buiten bereik valt. Aankleding heeft Honda op zich wel begrepen: je kunt de auto krijgen in een paar leuke kleurtjes en zelfs heuse optiekpakketten. Standaard komt de auto met luxe opties zoals LED-verlichting, stoelverwarming en cameraspiegels. De Advance-versie voegt daar nog Honda Park Pilot, stuurwielverwarming en een centraal cameraspiegelsysteem aan toe.

Aan de ene kant zou je zeggen dat de prijs/actieradiusverhouding van de Honda daarmee laag is vergeleken met bijvoorbeeld de Opel Corsa-e en Peugeot e-208. Aan de andere kant is de Honda e een wezenlijk andere auto en zit hij vol(ler) met luxe opties vergeleken met die twee. De auto waarmee je de Honda e écht kunt vergelijken is de MINI Cooper SE, die overigens met zijn 235 km rijbereik voor 34.900 euro verdacht dicht in de buurt komt van de kleine Honda. Vanaf vandaag kun je afreizen naar de Honda-website of dealer om een Honda e aan te schaffen.