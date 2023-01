Peugeot Inception is 680 pk sterke GT

Kijk, zo zien we dat graag. De Peugeot Inception is nu al de ideale daily.

Op dit moment is de CES 2023 aan de gang, de Consumer Electronics Show. Normaal gesproken is dat een beurs waar bedrijven hun nieuwe laptops, tv’s, geurloze onderbroeken, automatische afwasmachines, geurloze frituurpannen en milieuvriendelijke laserlampjes aan de wereld tonen. Maar automerken zijn er nu ook te vinden. Ironisch: automerken keren autobeurzen de rug toe, maar hebben wel een beurs nodig om hun nieuwe waar te tonen aan de wereld.

Enfin, Peugeot heeft voor ons ook een noviteit. De Fransen tonen op de CES 2023 namelijk de Peugeot Inception, vernoemd naar die verwarrende films van Christopher Nolan waar zelfs Christopher Nolan niets begreep. Dat was juist de bedoeling. Mensen die de plot kunnen uitleggen in de comments hebben overduidelijk een subtiele plottwist gemist.

680 pk!

OK, terug nar de Peugeot Inception. Het is een zeer futuristische automobiel die de toekomst van Peugeot moet voorspellen op gebied van design en techniek. De Peugeot Inception staat op het STLA Large-platform en is geheel elektrisch. Het is een beste lel van een auto, de totale lengte is meer dan 5 meter. De hoogte is een bescheiden 1,34 meter.

Zoals vermeld is het vermogen van deze GT precies 680 pk. Dat getal is 500 kW en zie je geregeld voorbij komen bij auto’s. Het is wel een lekker rond getal, 500. In dit geval wordt het bereikt door twee elektromotoren, op elke as eentje.

Dankzij die 680 pk’s en aandrijving op alle vier de wielen kun je in minder dan drie seconden naar de 100 km/u sprinten.

Komt de Peugeot Inception dan ook?

Het accupakket van de Peugeot Inception is precies 100 kW groot. Op een volle batterij moet je volgens de Fransen zo’n 800 km ver kunnen komen. Kijk, dat is een serieuze afstand. Mede dankzij de 800V-technologie kun je supersnel laden. Volgens Peugeot kun je in 5 minuten tijd zo’n 150 kilometer erbij laden.

De Peugeot Inception zelf zal niet op de markt komen. Het is net als vele andere concepts een vingeroefening van dat wat komen gaat. Wel zegt Peugeot erbij dat de eerste modellen die erop lijken zullen arriveren in 2025.

Mocht je de Peugeot Inception in het echt willen aanschouwen, dan moet je snel zijn. De CES 2023 duurt nog tot aanstaande zondag.

Uiteraard hebben we ook wat bewegende beelden voor je:

Meer lezen? Deze 12 rappe Peugeots zijn jullie massaal vergeten!