Stance M3 Touring staat nu helemaal perfect

De stance van de M3 Touring is eindelijk zoals deze hoort.

De BMW M3 Touring is de ideale auto die alles kan. Uiteraard is het apparaat rammend ordinair, maar omdat het een stationwagon is komt ‘ie ermee weg. Lukt je niet met een crossover. De M3 Touring is nog maar net op de markt of de eerste aanpassingen zijn al mogelijk.

Natuurlijk was BMW er zelfs als eerste bij met de BMW M Performance Parts-lijn van accessoires. Dan kun je die bronzen velgen krijgen of die maffe uitlaten die we over 30 jaar ongetwijfeld iconisch vinden. Uiteraard was Manhart er ook als de kippen bij met een aangepaste M3 Touring, alhoewel dat stiekem natuurlijk renders waren met de specificaties van de M3 Sedan die ze al eens eerder hebben aangepast.

Hangende kont syndroom

De eerste echte live-foto’s van een aangepaste M3 Touring hebben we nu voor je. Uiteraard zijn het de onderstelspecialisten van H&R die aan de slag zijn gegaan. Normaal hebben ze een compleet arsenaal aan veren, dempers, anti-rollbars, schroefsets, spacers en ga zo maar door. Voor vandaag is het nieuws vrij bescheiden, maar omdat de M3 Touring zo heerlijk dik is wilde je ‘m niet onthouden.

Het gaat namelijk schroefveren voor de Audi RS4-concurrent. Dat is niet hetzelfde als verlagingsveren of een schroefset, maar zit er precies tussenin. Duitse auto’s zijn bijna standaard voorzien van het ‘hangende kont syndroom’.

Let er maar eens op: die wielkasten voor hebben vaak veel meer ‘wheelgap’ dan de wielen achter, ook al is de auto niet beladen. Met een setje nieuwe veren verhelp je dat probleem niet altijd. Ook met de Bilstein B12-kit bleef de kont van de 325d hangen, bijvoorbeeld.

Stance M3 Touring zoals het heurt

Een oplossing is dus schroefveren. Het idee is simpel. Deze vervangen de standaardveren en werken samen met de adaptieve dempers. Je kunt de veren een klein beetje in hoogte verstellen (schroeven, vandaar de naam).

Voor bedraagt de verlaging tussen de 25 en 35 millimeter, achter is dat 0 tot 15 millimeter. Hierdoor is de stance van de M3 Touring ein-de-lijk zoals deze hoort. Gewoon precies helemaal recht.

Zo doet BMW het:

En zo doet H&R het:

De onderdelen va H&R zijn allemaal met Gutachten, TüV en andere KBA-goedkeuringen. Op zich wel een prettige gedachte met 510 pk onder de kap. Heel erg duur zijn de schroefveren niet.

Een complete set kost je namelijk 879 Duitse euro’s (Duitsers betalen iets minder BTW dan wij), exclusief montage. Eigenlijk een verplichte accessoire, nietwaar? Je kan de onderdelen per direct bestellen voor de terechte Autoblog Auto van het Jaar 2022!

Oh, en check de bewegende beelden van de H&R M3 Touring, zo vel vetter dan sstandaard:

Meer lezen? Check hier alle generaties BMW M3 in één Gallery!