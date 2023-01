RAM 1500 Revolution is elektrische weldoener

Kijk, de RAM 1500 Revolution zet zoden aan de dijk als je het milieu wil gaan redden.

Het scheelt een beetje per auto of een elektromotor met loodzwaar accupakket ervoor zorgt dat de auto beter of slechter wordt. Voor vinnige hot hatches, roadsters en sportwagens is het niet echt leuker c.q. beter, maar in het geval van de sommige auto’s weer wel. Wat denk je van de elektrische pick-up? Het extra gewicht maakt minder uit en je hebt megaveel koppel. Natuurlijk, dat geluid van zo’n machtige V8 moet je missen, maar toch. Ergens werkt de combinatie erg goed.

Er zijn al een hoop elektrische pick-ups op het moment. De Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV, GMC Hummer EV, Rivian R1T en nu dus ook de RAM 1500 Revolution. Officieel is het nog een concept, maar de auto ziet er op een paar details na, behoorlijk productierijp uit.

Zware werk

Het is een echte pick-up voor het zware werk, compleet met ladderchassis. Het is dus geen Peugeot e-2008 met laadbak. Dit ding is werkelijk enorm groot en met een beetje passen en meten zet je die Peugeot gewoon in de laadbak.

Om even een idee te krijgen, die wielen (ondanks de rubber wangen) zijn 24 inch groot! Nog even terugkomend op dat ladderchassis: dat heeft de elektrische Silverado bijvoorbeeld dus niet.

Het is een concept, dus we hebben nog geen informatie over vermogen, koppel en verbruik. Wel kunnen we zeggen dat de RAM 1500 Revolution voorzien is van twee elektromotoren. Eentje op de vooras, eentje op de achteras. Middels een 800V-systeem is het mogelijk om tot 350 kW te kunnen laden.

Volgens RAM kun je in 10 minuten er zo’n 160 km bij laden. Nu moeten we zeggen dat dergelijke claims niet heel erg veel zeggen. Ook al vind je een 350 kW-lader, dan laad je dat nooit constant. De mogelijkheid tot zeer snel laden is echter aanwezig en dat is altijd mooi.

RAM 1500 Revolution komt eraan

De indeling van de RAM 1500 is net eventjes anders dan normaal het geval is. De neus is voorzien van een Frunk en wat korter dan normaal. Veel aandacht is er ditmaal uitgegaan naar het interieur en de ruimte ervan.

Bijzonder is de opening aan de achterzijde, waardoor je een open gang hebt naar de laadbak vanuit de cabine. We weten nog niet welk doel dit dient, maar het ziet er tof uit.

Kopen? Het productiemodel van deze elektrische bedrijfswagen verwachten we rond 2024 bij de RAM Trucks-dealer. Of de auto naar Nederland komt is niet bekend, maar gezien de enorme aantallen grijze import van de huidige RAM 1500 gaan we ‘m geregeld tegenkomen.

Uiteraard hebben we de eerste bewegende beelden ook al voor je:

