Peugeot wil de 3008 iets minder praktisch maken

Goed nieuws voor wie de Peugeot 3008 net iets te ruim en praktisch vond: de Fransen willen daar over twee jaar verandering in brengen.

Het is misschien wel de vreemdste autocategorie die er maar bestaat: de coupé-SUV. Je hebt de nadelen van een SUV (de hoogte) zonder de voordelen van een SUV (de flinke ruimte). Het idee van een coupé-SUV is natuurlijk dat het een supersportieve SUV is, maar eigenlijk is dit een beetje tegenstrijdig. Want die flinke hoogte belemmert namelijk enige vorm van sportiviteit.

Opvallend genoeg bekommeren klanten zich daar kennelijk niet zo om, want die coupé-SUV’s zijn tamelijk populair. Daarom ook dat Peugeot van de next-gen 3008 een coupé-SUV wil maken. Auto Express had namelijk een gesprek met hoofdontwerper Gilles Vidal, die volgens het tijdschrift zei dat de klanten van de 3008 geen gezinnen zijn. In plaats daarvan wordt de SUV gekocht door koppels die nog geen kroost hebben gehad, of koppels waarvan de kids al uit huis zijn.

Zulke koppels hebben kennelijk geen behoefte aan de extra ruimte en praktische inzetbaarheid van de Peugeot 3008. Deze klanten zouden volgens Vidal eerder een sportievere variant van de SUV willen hebben. Waarom de Peugeot-klanten een SUV kopen die kennelijk niet geheel bij hun eisen past, legt Vidal in het stuk niet uit.

Deze stylish coupé-SUV staat volgens Auto Express gepland voor 2022 en blijft wel gewoon een vijfdeurs. Ze zouden de auto echter wel wat sportiever willen maken, door de daklijn wat te verlagen. Dit laatste is een gokje van het tijdschrift, wat Vidal werkelijk aan de 3008 wil veranderen, is niet duidelijk.

Of we deze sportievere kant ook gaan zien aan de motorisering is niet duidelijk. Volgens Auto Express gaat de auto rijden op het EMP2 V4-platform, waardoor de auto met praktisch alles overweg kan. Elektrische en mild-hybride varianten zijn dus praktisch bevestigd.