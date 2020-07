Audi gaat niet nog meer leuke achterwielaandrijvers maken

De komst van de nieuwe Audi R8 RWD had voor sommigen kunnen betekenen dat Audi meer leuke achterwielaandrijvers gaat maken. Audi zegt nu nein.

Wie denkt aan een snelle Audi, denkt ook meteen aan vierwielaandrijving. Behalve bij de Audi R8 dan. Want hoewel die auto te koop is als Quattro met vierwielaandrijving, is er sinds een aantal jaar ook een versie met achterwielaandrijving. Zoals het hoort dus, volgens de conservatieve purist. Sinds de laatste facelift is deze RWD ook niet langer een ‘speciaaltje’, maar een vast onderdeel van het Audi-gamma. Zou dit kunnen betekenen dat Audi meer van zulk soort snelle achterwielaandrijvers gaat maken?

Nou, nee, zo zegt Audi zelf. Tegen Autocar zegt Audi Sport-topman Rolf Michl dat Quattro onderdeel is van de heritage van Audi Sport. Het blijft een belangrijk onderdeel van de RS-modellen, we hoeven dus geen Audi RS met achteraandrijving te verwachten.

Dit is enerzijds goed nieuws. Dit sluit immers uit dat Audi aan een rappe, voorwielaangedreven hatchback werkt en daar dan een RS-badge op plakt. Aan de andere kant is een auto als de R8 met achterwielaandrijving wel geinig. Sowieso is deze goedkoper, maar ook lichter. Minder gewicht betekent minder uitstoot, waardoor Audi – in theorie – meer met de verbrandingsmotor zou kunnen doen.

Volgens Michl staat Quattro voor ‘veilig, agile en competitef rijden’. Daarom zou Audi bij de vierwielaandrijving blijven voor haar auto’s. Michl zegt dat niemand Audi vraagt om geen vierwielaandrijving te gebruiken, dus ziet hij geen reden om dat niet te doen. Zelfs bij geëlektrificeerde auto’s blijft Audi Sport met Quattro werken, zo benadrukt Michl.

Over elektrificatie gesproken: Autocar gaat ook nog even in op de opvolger van de Audi R8. Al een aantal jaar gaan er geruchten over het wel of niet elektrisch maken van die auto. Volgens het Britse tijdschrift is die knoop nog steeds niet doorgehakt, al zouden de Duitsers inmiddels steeds meer neigen naar een volledig elektrische auto. Het zeker weten doen we pas in 2022, Audi zou eerst de e-tron GT willen presenteren.