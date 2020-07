‘Software-baas Volkswagen verliest baan om ID.3-problemen’

Als je je werk niet goed doet, is de kans groot dat je je baan kwijtraakt. Zo ook bij de software-baas van Volkswagen.

Het is misschien wel de grootste verandering die Tesla teweeg heeft gebracht op de automarkt: het veelvuldig gebruik van eigen software. Waar andere autofabrikanten duidelijk veel leentjebuur plegen voor software-ideeën, doen Musk en co alles op hun eigen manier. Of het nou Sentry Mode is, of scheetkussens, een dans-modus, videospellen, Autopilot… Tesla heeft de manier waarop wij naar software in auto’s kijken, voorgoed veranderd.

En dat is een probleem voor de traditionele autofabrikanten. Neem een merk als Volkswagen. Natuurlijk zaten ook hun auto’s vol met tech en software, maar het was niet hun eigen tech en software. Ze kochten dat gewoon in bij externe leveranciers, zoals Bosch en LG. Daar moest – door Tesla en elektrische auto’s – echter verandering in komen, dus richtte Volkswagen Car.Software.Org op. Een aparte afdeling binnen Volkswagen. Christian Senger werkte daar sinds maart 2019 aan, op 1 juli 2020 opende de afdeling officieel en werd Senger aangesteld als topman.

Nu, niet eens twee weken later, moet die software-baas van Volkswagen alweer op zoek naar een andere baan. Althans, dat is wat Handelsblatt schrijft op basis van anonieme bronnen. Senger zou niet binnen de bedrijfscultuur van Volkswagen passen. In Volkswagen zouden meerdere belanghebbende partijen zijn die hun zegje willen doen over plannen. Zo moet Car.Software.Org de software regelen voor álle VAG-merken, die allemaal hun eigen mening hebben over hoe die software eruit moet zien. Daarnaast zou Senger vaak bedrijfsmiddelen vragen voor zijn projecten, zonder daadwerkelijk uit te leggen waarvoor hij die nodig had.

De gevolgen hiervan zijn te raden: Senger maakte veel vijanden en de start van zijn software-afdeling werd lange tijd uitgesteld. Binnen Volkswagen was Senger overigens ook verantwoordelijk voor de ID.3. Je weet wel, die elektrische auto met heel veel eigen software, die met nogal veel softwareproblemen kampt. Inmiddels krijgen de eerste klanten hun auto in september, zonder twee softwarefuncties. De auto kan nog niet volledig met je telefoon communiceren en de HUD werkt nog niet zoals het moet. Kopers krijgen deze functies later.

Daarnaast was Senger verantwoordelijk voor de software van het MEB-platform, waar de nieuwe Golf 8 op rijdt. Die eveneens softwareproblemen kent. Het lijkt dus om een verhaal te gaan over een man die BMW verliet om bij Volkswagen aan de slag te gaan, maar daar niet helemaal zijn draai wist te vinden. Daardoor kenden zijn twee projecten – de software van de ID.3 en de Golf 8 – aardig wat kinderziektes en moet hij nu het veld ruimen.

Of het verhaal daadwerkelijk klopt is niet duidelijk, Volkswagen wilde tegenover Handelsblatt niet reageren op de geruchten. Mocht Senger inderdaad zijn functie kwijtraken, dan is het niet alsof hij meteen op straat komt te staan. Volgens de bronnen zoekt VAG nog naar een baantje voor hem binnen de groep. Waar hij komt te zitten, is niet bekend. Audi-baas Markus Duesmann neemt de software-verantwoordelijkheden van Senger over.