Pijnlijk: man wint Corvette met kraskaart, krijgt geen auto - Autoblog.nl

Heb je eens een keer geluk met een kraskaart, blijkt het daadwerkelijk in ontvangst nemen van je Corvette niet eenvoudig.

Iedereen kent het principe wel van een kraskaart. Je koopt bij je tankstation of plaatselijke supermarkt een kaart, krast er met je nagel, sleutel of muntstuk op en concludeert dat je je geld net hebt weggegooid. Misschien krijg je een tientje of iets, maar echt dik in de prijzen vallen, dat gebeurt vrijwel nooit.

De Amerikaan Dennis Kahler was daarom waarschijnlijk zéér tevreden toen hij wél een flinke prijs had met een kraskaart. Hij had de hoofdprijs te pakken; een Corvette Stingray en een kwart miljoen dollar. Georgia Lottery bevestigde de winst van Kahler, waarna de Amerikaan begon met het samenstellen van zijn ideale Corvette. Een 2LT Z51-model in de kleur Rapid Blue. Daarmee was hij nog redelijk bescheiden; die auto heeft namelijk een prijs van 80.465 dollar. Van de loterij mocht hij een Corvette ter waarde van 107.00 dollar uitkiezen. Makkie dus, zou je denken.

Er was alleen één klein probleem, zegt Kahler tegen Corvette Forum. Georgia Lottery had namelijk nooit de moeite genomen om te controleren of er wel écht Corvettes te koop waren. En laat die Corvette C8 nou al een tijdje slecht verkrijgbaar zijn, tot onvrede van veel fans. De loterij had wel een dealer uitgepikt, maar toen Kahler daar naartoe stapte, wilden ze tienduizend dollar extra. In Amerika zijn dealers vrij om zoveel te vragen voor hun auto’s als ze willen, kennelijk. Kahler was het echter niet eens met dit extra bedrag, dus moest hij verder kijken. Je zou denken dat als je net een kwart miljoen hebt gewonnen je wel 10k kan aftikken, maar Kahler schijnt een man van principes te zijn.

Andere dealers wilden hem best een Corvette verkopen tegen die 80.465 dollar verkopen… alleen hadden ze geen Corvettes om te verkopen. Ook geen ideale situatie natuurlijk. Kahler vond uiteindelijk een dealer, Master Chevrolet, die zowel een Corvette had én hem eentje tegen een normaal bedrag wilde verkopen. Alleen konden ze die order pas in het derde kwartaal van dit jaar bevestigen en konden ze verder geen leveringsdatum garanderen.

Er kijkt nu een legal team naar de kwestie, om te kijken wat Chevrolet, de loterij en Kahler nog kunnen en moeten doen. Tegelijkertijd hoopt de Amerikaan dat de extra media-aandacht ervoor zorgt dat hij snel zijn kraskaart-Corvette krijgt. Tegelijkertijd is het maar de vraag wat GM en de loterij nog voor Kahler kunnen betekenen, je zou denken dat vol gewoon vol is. Zo zie je maar weer: ook geluksvogels kunnen wel eens pech hebben.