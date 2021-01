Corona of niet, deze Nederlandse tuner groeide explosief - Autoblog.nl

Wie vorig jaar door corona geen nieuwe auto kocht of op vakantie ging, ging kennelijk naar deze Nederlandse tuner.

Al sinds het begin van de coronacrisis zijn de nieuwsverhalen over de Nederlandse autoindustrie vrij negatief. Mensen gaan vanwege de financiële onzekerheid immers geen nieuwe auto meer kopen, daarnaast waren dealers niet altijd even open. Zoals nu, bijvoorbeeld. Toch is er sowieso één ondernemer die vorig jaar juist een topjaar had. Het gaat om Kenneth de Pruijssenaere de la Woestijne, oprichter van Absolute Motors. Die naam zal je wellicht niets zeggen, maar hun portfolio ken je ongetwijfeld. De McLaren van Rico Verhoeven, de RS7 van Royalistiq, de Urus van Joel Beukers. Slechts enkele voorbeelden van bekende auto’s die vorig jaar door Absolute Motors zijn aangepakt.

Het ging vorig jaar zelfs zó goed, dat ze een explosieve groei van bijna 150 procent hebben behaald. Dat is dus meer dan een verdubbeling! De Pruijssenaere de la Woestijne was vrijdag bij de BNR Nationale Autoshow om dit succes te verklaren. Maar eerst even terug naar 3,5 jaar geleden, toen de oprichter ook bij de Autoshow was. Toen had hij één loods en een paar werknemers. En nu? Vijf loodsen en vijfentwintig voltijdsmedewerkers. Dat zijn geen vieze industrieloodsen stelt de oprichter, maar ‘een echte lounge met open keuken en veel glas, vanwaar mensen de auto’s kunnen zien’.

Een flinke groei dus van deze Nederlandse tuner, ondanks corona. Al komt die groei misschien wel juist dankzij die pandemie. Klinkt misschien wat gek, maar is volgens de oprichter te verklaren. Door de pandemie en de daarbij horende financiële onzekerheid, kiezen mensen in het ‘Absolute Motors-segment’ er ‘een jaartje’ niet voor om een nieuwe auto te kiezen, maar om juist de huidige auto aan te passen. Daarnaast konden ze niet vorig jaar op vakantie, terwijl ze mentaal dat geld al hadden uitgegeven. Daardoor konden ze dat geld dus makkelijker in de auto steken.

En om wat voor auto’s gaat het? De oprichter kon geen één autotype aanwijzen, maar zegt wel dat het voornamelijk om het premiumsegment gaat, van tachtigduizend euro of hoger, ‘oplopend tot letterlijke miljoenen’. Goedkopere auto’s komen ook voor, zoals een liefhebber van een Golf. Het gaat volgens De Pruijssenaere de la Woestijne om het type klant dat centraal staat. Het zijn namelijk allemaal mensen die autogek zijn en hun passie met de tuner willen delen.

Absolute Motors is het best bekend van extreme en opvallende projecten, maar de dagelijkse projecten zijn juist wat meer ingetogen, zegt de oprichter. Het komt veel vaker voor dat iemand juist het interieur wil aanpassen, om het zo naar eigen smaak te maken. De gaafste projecten zijn volgens de oprichter de projecten waarbij de eigenaar zegt wat hun budget is, maar verder niet zo heel erg veel. ‘Ik vind jullie projecten zo gaaf, verras me maar’, krijgt hij dan te horen. Al heeft de tuner ook veel exotisch moois in de planning staan. Nu hebben ze een van zeven Nederlandse Ferrari Monza SP2’s in de loods staan, evenals een Senna GTR.

Als ondernemer blijf je natuurlijk nooit stilstaan, De Pruijssenaere de la Woestijne heeft dan ook flinke plannen voor de toekomst. Zo willen ze een spuiterij overnemen, om premium auto’s een premiumlak te kunnen geven (lees je mee Tesla?). Daarnaast willen ze uitbreiden naar België en Duitsland, een autohotel beginnen onder het centrum van Rotterdam én importeren ze vanaf dit jaar auto’s en onderdelen van Novitec. “Naar mijn gevoel staan we nog in onze kinderschoenen, er is nog heel veel groei mogelijk”, zegt De Pruijssenaere de la Woestijne.

