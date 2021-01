Huh? Nederland is innoverend binnen de auto-industrie? - Autoblog.nl

De overheid gaat miljoenen pompen in de auto-industrie van Nederland, om deze innoverend te houden ten opzichte van de rest van de wereld.

Hoewel Nederland een land is vol met autoliefhebbers, is er van auto’s bouwen nauwelijks spraken. Natuurlijk hebben we VDL Nedcar en Donkervoort, maar verder is het qua autoproductie aardig rustig in Nederland. En tóch heeft Nederland een koppositie als het gaat om innovatie in de auto-industrie. Althans, dat claimt Albie van Buel, de nieuwe directeur van RAI Automotive Industry. De Nederlandse auto-industrie is zelfs zó innoverend en belangrijk, dat de overheid er miljoenen euro’s in wil pompen om deze draaiende te houden.

Van Buel legt bij de BNR Nationale Autoshow uit hoe het zit. Om te beginnen met RAI Automotive Industry. Zoals de naam doet vermoeden, is deze onderdeel van de RAI Vereniging. Aan deze Automotive Industry zijn tweehonderd bedrijven verbonden die samen een jaarlijkse omzet van twintig miljard euro hebben en vijftigduizend mensen in dienst hebben. Een flink onderdeel van de Nederlandse economie dus.

Auto-industrie in Nederland is innoverend

Maar, wat doen deze bedrijven dan? Het gaat hier niet om dealers, benadrukt Van Buel, maar echt om bedrijven in de maak- en toeleveringsindustrie. Tachtig tot negentig procent van wat deze bedrijven maken, gaat naar het buitenland. Deze bedrijven produceren van alles en hebben allerlei specialisaties. Het kan gaan om het maken van sensoren of apparatuur voor autonoom rijden, of producten die helpen bij het halen van de klimaatdoelstellingen, elektrisch rijden, waterstof, mobiliteit, ga zo maar door. Allemaal belangrijke onderdelen van de moderne auto dus, maar dan niet onderdelen die je zo 1, 2, 3 ziet.

En bij dergelijke onderdelen en onderwerpen is het volgens Van Buel cruciaal dat je blijft innoveren en altijd de beste kaarten in handen hebt. Door de coronacrisis is dat echter lastiger. Bedrijven bezuinigen nu op hun R&D, waardoor kennis dreigt te verdwijnen. Terwijl juist die kennis nodig is om straks weer te kunnen opstarten met de bedrijven en die innovatie hoog te houden.

Daarom moeten bedrijven en de overheid wat Van Buel betreft snel weer investeren in die R&D-afdelingen. Gelukkig voor de kersverse voorzitter krijgt hij wat de overheid betreft zijn zin. De overheid belooft namelijk voor dit jaar honderd miljoen euro te investeren in de auto-industrie. Daarmee wil de overheid waarborgen dat de auto-industrie van Nederland innoverend blijft. Honderd miljoen klinkt misschien best veel, maar er zijn twee punten waar je rekening mee moet houden. Ten eerste moet de auto-industrie dat bedrag delen met de marine- en luchtvaartindustrie. Het tweede probleem is dat er door die coronacrisis een investeringstekort van 400 miljoen euro tot 500 miljoen euro is ontstaan. Dan is een derde van honderd miljoen natuurlijk een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat.

Subsidie van de overheid

Gelukkig voor Van Buel en de Nederlandse auto-industrie, lijkt daar volgend jaar meer bij te komen. Het onderdeel van de RAI Vereniging bespreekt met de overheid namelijk ook de subsidieregelingen voor de komende jaren. Precieze bedragen wilde Van Buel niet noemen, maar het lijkt erop dat dit een groter bedrag zal zijn dan voor 2020. “Maar we moeten wat we vragen eerst wel goed zien te onderbouwen.”

Van Buel hoopt daar in de komende tijd meer duidelijkheid over te krijgen. Wat Nederlandse bedrijven concreet van plan zijn met het geld? “Een van de projecten is om een accufabriek in Nederland te bouwen. Fabrikanten zijn nu nog afhankelijk van China. Je ziet dan ook dat Duitse en Franse fabrikanten zelf meer naar onafhankelijkheid kijken, door bijvoorbeeld zelf accufabrieken op te zetten. Een van de ideeën is om te kijken hoe wij daarmee om kunnen gaan.”

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: een Nederlandse tuner groeide explosief door de coronacrisis. En Wouter rijdt in de nieuwe Ford Mustang Mach-E.

Foto: Carrera 4S van @ThomCarSpotter, via Autojunk.nl.