McLaren GT ‘Verdant’ heeft wederom hele speciale lak

430 manuren later is dit de nieuwste MSO-creatie: ontmoet de McLaren GT ‘Verdant Theme’.

Zoals bekend krijgen we morgen te maken met een gloednieuw model van McLaren. Nog één? Ja. Het gaat om de nieuwe LT, naar verluidt wordt het de 765LT. Het is weer een deel in een 18-koppig offensief van nieuwe modellen wat McLaren tegen 2025 op de weg wil hebben. Een vorig deel is net klaar en luistert naar de naam McLaren GT.

McLaren hanteert vrij inspiratieloze namen. Meestal bestaande uit cijfers en nummers, kun je bij auto’s als de 720S en 540C nog het aantal pk aflezen. De nieuweling tilt deze naamvoering naar een hoger plan: hij heet McLaren GT, waar de GT staat voor Grand Touring. Dat is ook het doel van de auto: een luxueuze supercar op basis van hun sportieve modellenoffensief. Dat wil zeggen dat alhoewel de GT ook gewoon een 4.0 liter V8 met in dit geval 620 pk heeft. Toch moeten hoogwaardige materialen en hulpmiddelen als een glazen dak ervoor zorgen dat de GT ideaal is voor lange afstanden.

Ook mag je voor het samenstellen van de GT gewoon langs bij McLaren Special Operations. Dan kan je bij een scala aan exclusieve kleuren, maar ook wat meer extreme wensen mogen. Een voorbeeld is ‘de andere primeur’ die McLaren en MSO voor de autoshow van Genève hadden bewaard. Dit is de McLaren GT ‘Verdant Theme’.

Net zoals eerdere projecten van MSO is de lak niet zomaar lak. Het is een mengsel van drie laklagen in drie verschillende kleuren. Dat heeft 430 uur geduurd om aan te brengen. Zo kun je ook een ‘vloeiend’ effect zien in de overgang van de kleuren op de auto. In totaal werden vier tinten groen gebruikt voor het exterieur: Horsell Green, Arbor en Steppe Green voor de lak, met ‘pinstriping’ en remklauwen in Napier Green. Het exterieurpakket is MSO Black, waardoor er geen chroom te bekennen is op de Verdant.

Het interieur heeft ook wat aandacht gekregen van MSO. De stoelen zijn gemaakt van kasjmier en leer, gekleurd in grijs en groen. Lichtgroene stiksels geven een knipoog naar het bijzondere exterieur.

Een hele bijzondere McLaren GT, dus. We kennen de nieuwe GT al sinds mei vorig jaar en nu worden de eerste auto’s uitgeleverd. Zo zijn er al een aantal gespot en staat er al één op Nederlands kenteken.