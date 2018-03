Pirelli heeft een speciale band gemaakt voor Ferrari

Een Italiaans een-tweetje.

Een exoot uit het verleden hebben, het klinkt natuurlijk leuk. Je krijgt er direct visioenen bij van bijzondere bergpassen en patente passagiers op de stoel naast je. De realiteit is echter vaak anders. De oude techniek heeft veel onderhoud en zorg nodig. Zoveel zelfs dat je wellicht geneigd bent om je pride and joy onder een doekje in een schuur te zetten.

In het begin was de bedoeling dat alleen voor de winter te doen. Maar ja, je hebt het druk en je hebt nog wat meer auto’s in je garage staan die veel comfortabeler, betrouwbaarder en luxer zijn. Voordat je het weet dient een nieuwe winter zich aan. Op een gegeven moment staat je klassieker al zo lang stil, dat je het eigenlijk niet eens aandurft de sleutel in het contact te steken…Grote kans dat ‘ie het immers niet meer doet en als je daarmee geconfronteerd wordt, moet je er iets aan doen.

Dan toch, op een dag trek je de stoute schoenen aan. En waarempel, ze start gewoon! De liefde komt direct terug. Op naar Zwitserland een land waar je kan boenderen over mooie wegen zonder al teveel angst te hoeven hebben voor de hermandad. Maar helaas, hoewel de techniek je verwaarlozing overleefd heeft, kan datzelfde niet gezegd worden van je banden. Na vijf jaar stilstaan zijn deze totaal vernacheld.

Dat is een probleem, want waar haal je nieuwe sloffen voor een Ferrari 250 GTO? Een setje Hankooks halen bij de Kwikfit? Mjah, toch een beetje hetzelfde als het lokale schildersbedrijf je Magritte bij te laten punten. Gelukkig biedt Pirelli uitkomst.

De Italiaanse schoeiselgigant heeft een nieuwe band ontwikkeld voor je oude Fezza, genaamd de Stelvio Corsa. De band is vernoemd naar de meest sportieve banden van Pirelli in de jaren ’50 en ’60. Alberto Ascari won er twee F1-titels mee in een Ferrari 500. Maurice Trintignant en Froilan Gonzalez wonnen er de 24 uur van Le Mans mee in een Ferrari 375 Plus. En jij kan er nu alle andere eigenaren van 250 GTO’s mee verslaan de volgende keer dat jullie samenkomen voor een race.

De band is namelijk ontwikkeld door gebruik te maken van moderne technieken uit de racerij. Het mooie is echter dat je dat er niet aan afziet, want de looks komen recht uit de boeken van Pirelli’s Fondazione archief. Het is zeg maar de Mini van David Brown Automotive in band-vorm.

De banden zijn alleen verkrijgbaar voor de Ferrari 250 GTO en meten 215/70 R15 (voor) en 225/70 R15 (achter). Ze krijgen een ‘W’ mee van de maker, dus ze zijn goedgekeurd om flink mee te scheuren. Pirelli doet geen harde uitspraken over de prijs. Net zoals bij de 250 GTO geldt waarschijnlijk dat als je er naar moet vragen…

Image-Credit: 250 GTO via autojunk