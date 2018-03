Lidl gaat dikke premium BMW’s verkopen

Doe er nog maar een pakje kauwgom bij. En zo'n BMW.

Supermarktketen Lidl gaat een opmerkelijke switch maken. De grootgrutter had een dealtje met Audi, maar stapt nu over op BMW voor hun bedrijfsauto’s. Volgens HLN is deze switch niet ingegeven door een plotselinge voorkeur voor RWD, maar door keiharde Kohle: Audi wilde naar verluidt slechts 42 procent korting geven op dieselmodellen, BMW ergens tussen de 48 en 50 procent. Pff, die diesels gaan écht voor een appel en een ei de deur uit kennelijk.

Enfin, leuk voor die Lidl-managers dat ze een dikke BMW onder de kont krijgen zul je nou zeggen, maar wat heb jij daar zelf aan? Wel, het feit wil dat Lidl haar auto’s na een half jaar zelf verkoopt bij enkele speciale vestigingen in Duitsland. De toko probeert al langere tijd haar hand in de trog van de automarkt te steken. Zo hadden ze al eens een initiatief om online auto’s te verkopen en kan/kon je bij Duitse vestigingen van de budgetsuper ook terecht voor winterbanden inclusief velgen.

Het gaat om 10.000 auto’s per jaar, dus voor de handige handelaars onder ons is er wellicht wel een puike deal te sluiten. Als je toch gaat, neem voor mij dan even een zakje Crusti Croc Bolognese chips mee.

Bedankt Arjen voor de tip!