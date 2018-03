Uitslag Formule 1: Grand Prix van Australië 2018

Engineered Insanity.

It’s been a lòòòòòòòòòòng, lòòòòòòòòòòng time coming…Yes, daar zitten we dan eindelijk weer. TV aan, Live Timing scherm ernaast, snacks binnen handbereik; na een veel te lange winter is het weer tijd voor de Formule 1. Voor normale mensen begint het jaar dan misschien op 1 januari, maar F1 fans staan die eerste maanden van het jaar in een soort schimmige sluimerstand. Pas eind maart weten we zeker dat er weer een nieuw getal op de kalender staat. Gelukkig nieuwjaar!

Traditioneel is het circus neergestreken in Australië om het seizoen af te trappen. Down Under gaan ze in deze tijd van het jaar richting het einde van de zomer en de race in Albert Park is wat dat betreft een soort ‘last hooray‘ voor de Ozzies. Liberty Media denkt eraan de kalender volledig om te gooien, maar wij gunnen Melbourne de seizoensopener eigenlijk wel. Het stratencircuit heeft ons al vele mooie races voorgeschoteld, waarin de winst lang niet altijd naar de man op pole ging.

De man die hoopt dat dit vandaag anders is, heet Lewis Hamilton. Little Lewis leek in Q2 en bij zijn eerste run in Q3 gisteren kwetsbaar, maar ramde er daarna een mega-rondje uit. Een demoraliserende zes tienden van een seconde was hij sneller dan beide Ferrari’s. Het leidde tot wat woordelijke beschietingen tussen Vettel en Hamilton na de kwalificatie. De Duitser wees op het feit dat Mercedes de power weer opgeschroefd had voor een magisch rondje. Hamilton counterde dat het slechts zijn skills waren die de tijd op de klokken zette. Hij wilde graag Vettel’s lach van zijn Duitse gezicht vegen. Wie van de twee vechtjassen ging er vandaag vandoor met het been? Of gaat er toch een derde mee heen?

Start

Om klokslag 07:10 uur rolt het veld weg voor de eerste opwarmronde van het jaar. Altijd een spannend moment zo in het begin van het seizoen. Komt iedereen überhaupt van zijn plek, of laat de techniek meteen iemand in de steek? Gelukkig is het eerste het geval, dus staan alle coureurs luttele minuten later weer op de grid. Dit keer voor de echte start.

Vorig jaar zagen we regelmatig dat de Ferrari’s een tikje beter wegkwamen dan de Mercs en na de faux pas van Bottas in de kwalificatie heeft polesitter Hamilton er twee in zijn nek. Even lijkt het alsof Kimi Raikkonen vanaf plaats twee beter weg is en langszij komt. Maar dan pakt HAM’s W09 toch de grip. LH44 glipt ‘gewoon’ als eerste de bocht in, voor Raikkonen en Vettel.

Achter het duo in rood stond op de grid Max Verstappen. Red Bull koos gisteren in de kwalificatie voor een andere bandenstrategie dan Ferrari en Mercedes. Door het risico te nemen met een hardere compound door Q2 te komen, hoopt het team vandaag hun grote tegenstrevers te verschalken met de overcut. Helaas gooit Magnussen met zijn Haas direct roet in het eten. Hij gaat Verstappen handig voorbij in de eerste bochtencombinatie. Balen, want de eerste drie hebben nu een ‘buffer’ om uit beeld te verdwijnen.

Hoe pijnlijk de move van Magnussen uitpakt wordt al snel duidelijk. De Ferrari’s blijven redelijk in de buurt van Hamilton, maar Magnussen laat daarachter al snel een gaatje vallen. Max zit klem, hij komt niet bij de notoir lastig in te halen Deen. Het team laat Max weten dat ze dit soort oponthoud niet kunnen gebruiken. De Nederlander zoekt de limiet op en danst over het circuit, maar kan geen vuist maken tegen de ‘replica-Ferrari’, zoals Alonso de Haas VF-18 een tikje neerbuigend noemt.

Mid Race

Binnen een ronde of tien kunnen we de eerste uitvallers van het jaar al optekenen. Sergey Sirotkin beleeft niet veel plezier aan zijn F1-debuut. Na een nederlaag in de kwalificatie tegen Stroll en een matige start, moet de Rus zijn Williams in de pitbox parkeren met problemen. Ook Marcus Ericsson is al vroeg klaar, maar hij kan in ieder geval nog terugkijken op een goede zaterdag waarop hij zijn hoogaangeschreven teamgenoot Leclerc de loef afstak.

We zijn deze treurnis aan de staart van het veld echter al snel weer vergeten. Verstappen spint namelijk in de eerste chicane na start-finish! De Bottas-bocht wordt de Nederlander teveel. Hij zat zich duidelijk te verbijten achter Magnussen, maakt een 360 en verliest drie plaatsen aan Grosjean, Ricciardo en Hulkenberg. Man man man. Het team maant VER over de radio om vanaf nu ‘sensible‘ te zijn, doch het leed is al geschied. Dit wordt nu normaal gesproken een lastig verhaal voor het podium.

Datzelfde geldt voor Pierre Gasly. In de winter leek het opeens alsof Honda alle problemen van de afgelopen drie jaar eindelijk achter zich had gelaten. Sterker nog, door de technische problemen van McLaren zou je bijna denken dat de malheur van Honda misschien wel aan de Britten lag. Na zestien ronden kan deze theorie echter in de prullenbak, want Gasly valt uit met een rokende STR.

Aan de kop van het veld nut Ferrari ondertussen hun overtal-situatie maximaal uit. Ze halen Kimi naar binnen vanaf plaats twee, wat betekent dat Hamilton een ronde later ‘moet’ volgen om de undercut te slopen. Vettel rijdt echter nog even door op zijn banden en kan zodoende proberen voor de overcut te gaan.

Dit blijkt zwaarwegende gevolgen te hebben. In ronde 24 begint namelijk het drama van Haas. En om eerlijk te zijn: ik voel mezelf verantwoordelijk. Voorafgaand aan het weekend had ik al door dat de Amerikanen vrij snel waren en dus heb ik ze opgenomen in mijn eigen team. Gisteren legde dat geen windeieren en owneerde ik al mijn AB-collegae op punten. Maar toen maakte ik de kapitale blunder om smug te zijn, door een screenshot van de stand door te sturen. Het gevolg was vanaf dat moment in de sterren geschreven. Met uitzicht op het podium, vallen Magnussen en Grosjean binnen twee ronden van elkaar uit. Sorry jongens, my bad. Ik hoor collega @casperh al gniffelen.

Ik ben echter niet de enige wiens goede werk door botte pech teniet gedaan wordt. Doordat de wedstrijdleiding de bolide van Grosjean even op wil ruimen, komt er een Virtual Safety Car. Vettel profiteert maximaal. De Duitser maakt zijn stop en komt vóór Hamilton weer de baan op. De Brit lijkt op de radio dazed and confused.

Voor MV33 wordt de dag ook niet beter. Onze landgenoot komt tijdens de VSC Alonso tegen na de pitstraat. In eerste instantie lijkt hij voor de tweevoudig kampioen terecht te komen, maar dan blijkt dat hij ‘Nando illegaal voorbij is gegaan onder de gele vlag situatie. Hij moet de Spanjaard dus voorbij laten, waardoor hij terugvalt naar de zesde plaats

Bij het ingaan van ronde 32 gaat de race weer van start. De volgorde blijft gelijk. Hamilton lijkt duidelijk meer snelheid te hebben dan Vettel, maar komt niet langs de Ferrari. Dat geldt ook voor Verstappen ten opzichte van Alonso. Beiden rijden dit jaar met een Renault-blok en dus kan Alonso zijn positie redelijk eenvoudig verdedigen. Max wordt wederom een beetje gek en werpt wat zand en gras de baan op.

Finish

De Ferrari rookt, Hamilton komt dichterbij. Tot zes tienden van een seconde nadert HAM zijn grote rivaal. Maar dan vergaloppeert hij zich een beetje en moet hij het gat weer dicht rijden. Dat lukt weliswaar, maar een echte aanval zit er niet in. Hamilton gooit de handdoek en Vettel pakt net als vorig jaar de overwinning. Raikkonen maakt het twee rode bolides op het podium.

Ricciardo wordt vierde, voor Alonso en Max Verstappen. De Nederlander rijdt vandaag een rommelige race. We zijn alvast benieuwd hoe hij daar zelf op terugkijkt. Hulkenberg grijpt met P7 een paar puntjes voor Renault, voor Bottas, die weer eens verzuipt in de tweede Mercedes. Vandoorne en Sainz zijn de laatste mannen in de top-10.

Conclusies

Feest voor Ferrari vandaag, maar in Italië moeten ze de champagne niet naar hun hoofd laten stijgen. Dit was een gestolen overwinning. Hamilton en Mercedes waren duidelijk weer de snelste combinatie van het veld. Als Ferrari deze overwinning dus iets wil laten betekenen, zullen ze er nog een tandje bij moeten zetten.

Red Bull Racing leek voorafgaand aan het weekend misschien wel de belangrijkste belager te zijn van Mercedes, maar zoals we zelf verwacht hadden, is dat voorlopig toch weer Ferrari. We hebben vandaag door de straf van Ricciardo en de gekke race van Max het volledige potentieel van Red Bull waarschijnlijk niet gezien, maar toch. Het hield allemaal niet over.

McLaren en Renault doen vandaag goede zaken in de strijd om de positie van ‘best of the rest‘, maar zullen toch geschrokken zijn van de snelheid van Haas F1. Waren zij vandaag niet uitgevallen, hadden ze dikke punten gepakt en heel misschien zelfs een podium.

De volledige uitslag

1. Vettel

2. Hamilton

3. Raikkonen

4. Ricciardo

5. Alonso

6. Verstappen

7. Hulkenberg

8. Bottas

9. Vandoorne

10. Sainz

11. Perez

12. Ocon

13. Leclerc

14. Stroll

15. Hartley

DNF

Grosjean

Magnussen

Gasly

Sirotkin

Ericsson