59.129 Tesla Model Y’s en Model 3’s hebben een probleem

Na Volkswagen en Mercedes heeft nu ook Tesla problemen met eCall.

Er zit steeds meer op een moderne auto, dus er kan ook steeds meer kapot gaan. Nu is elektrische auto juist weer eenvoudiger qua aandrijflijn, maar er kan nog genoeg mis gaan met de software. Dat is nu het geval bij de Tesla Model Y en Model 3.

De KBA (de Duitse tegenhanger van de RDW) heeft namelijk een terugroepactie verordend voor deze modellen. Het is niet bekend hoeveel auto’s er in Duitsland teruggeroepen worden, maar in totaal zou het gaan om 59.129 auto’s.

Wat is precies het euvel? Nou, het eCall-systeem zou niet naar behoren functioneren. Dit systeem belt bij noodgevallen automatisch de hulpdiensten en geeft de GPS-locatie door. Binnen de EU is dit sinds 2018 verplicht.

Aan de ene kant is het dus geen ernstig probleem, maar aan de andere kant: eCall kan wel levens redden. Zeker als je ergens crasht op een uitgestorven locatie waar weinig voorbijgangers zijn. Daarbij is eCall sowieso sneller, ook als er binnen afzienbare tijd wel omstanders zijn. En zoals je weet: iedere minuut telt bij een ongeluk.

Voor de gelegenheid hebben we ook even het terugroepregister van de RDW geraadpleegd. Wat blijkt? In Nederland was er in mei al een terugroepactie vanwege eCall. We kunnen ook meteen lezen wat het precieze probleem is: eCall werkt mogelijk niet als de hoogspanningszekering wordt geactiveerd. Laat dat nou net bij ongelukken zijn.

Het issue kan gelukkig makkelijk verholpen worden. Uiteraard via een over-the-air update. In die zin zou je het eigenlijk niet eens een terugroepactie kunnen noemen, want de auto hoeft helemaal nergens heen.

Het aantal Tesla’s waar het nu om gaat is trouwens peanuts vergeleken bij de grootschalige terugroepactie van Mercedes vorig jaar. De Duitsers moesten maar liefst 1,3 miljoen auto’s terugroepen vanwege een probleem met eCall. Eerder worstelde Volkswagen hier al mee bij de introductie van de Golf 8. Misschien hadden ze het systeem beter (komt ‘ie) reCall kunnen noemen.