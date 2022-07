Kabinet voert officieel rekeningrijden in: dit is hoe het werkt

Het moment is daar: we gaan onze motorrijtuigenbelasting betalen voor gebruik en niet voor eigendom. Rekeningrijden is officieel vanaf 2030 en dit is hoe het werkt.

Iedereen die een auto heeft weet het: elke maand (of eigenlijk elk kwartaal) sta je een deel van je hard verdiende centen af aan de staat. De motorrijtuigenbelasting (mrb) moet betaald worden voor bijna elke auto, met uitzonderingen zoals EVs en dergelijken. Hoe veel mrb je betaalt, hangt maar van een paar zaken af. De grootte van de motor dan wel de grootte van de auto, de brandstof, en een paar randzaken. Dat gaat veranderen.

Kabinet voert rekeningrijden in

De kogel is namelijk door de kerk: vanaf 2030 gaat ons systeem veranderen naar een systeem waarin mrb wordt betaald naar gebruik. De term ‘rekeningrijden’ wordt nergens genoemd, maar dat is de gangbare term voor betalen naar gebruik. Dan betaal je dus enkel wegenbelasting als je ook daadwerkelijk rijdt. Dat plan hangt al een tijdje in de lucht, maar nu deelt de Rijksoverheid wat extra details. Zo weet je waar je aan toe bent in 2030.

Registratie

Een veel gestelde vraag was namelijk: hoe wordt dit geregistreerd? In verband met big brother is watching you wordt het te gevoelig om elke meter te registreren. Dus wordt het anders geregistreerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar waar of wanneer het wordt gereden: er komt een standaardtarief voor hoe veel kilometers je rijdt. Er wordt een jaarlijkse meting gedaan en je betaalt voor de kilometers die er per jaar bijgeschreven zijn. Nadeel daarvan: dat geldt dus ook voor kilometers in het buitenland. Een keerzijde van het nieuwe systeem.

Finetuning

Zo wordt rekeningrijden dus erg simpel, maar er zijn nog wat hordes die genomen moeten worden. Zo moet er nog even specifieker gekeken worden naar die kilometerregistratie en hoe je precies alles kunt monitoren. Ook moet er gekeken worden naar een manier om het toch een beetje afhankelijk te houden van het type auto. Zodat niet iedereen de verlaging van mrb gelijk als reden ziet om dan maar een Land Rover Defender Diesel te kopen.

Het einddoel van het rekeningrijden is om men bewuster te laten worden over het kiezen van de auto. Verwacht dus niet dat je gematst wordt, helemaal niet als veelgebruiker. Maar goed, het moet dus nog concreter worden en de volledige invoering duurt nog bijna acht jaar.